Το πολιτικό «αντίο» στον Σπύρο Χαλβατζή – Το γαρύφαλλο του Δημήτρη Κουτσούμπα στη Βουλή και η τελετή στο ΣΦΕΑ

Με ένα γαρύφαλλο στο χέρι εμφανίστηκε το πρωί της Τρίτης (15.09.2026) στην Ολομέλεια της Βουλής ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Λίγο νωρίτερα, βουλευτές και εκλεγμένοι του ΚΚΕ είχαν αφήσει λουλούδια στα έδρανα του κόμματος, σε έναν λιτό αποχαιρετισμό στον Σπύρο Χαλβατζή, το ιστορικό στέλεχος του Περισσού που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (12.09.2026) σε ηλικία 79 ετών.
Η εικόνα στη Βουλή συμπύκνωνε, κατά κάποιον τρόπο, τη σχέση του Σπύρου Χαλβατζή με την πολιτική: μια διαδρομή έξι και πλέον δεκαετιών, βαθιά ταυτισμένη με το ΚΚΕ και την υπόθεση της εργατικής τάξης, αλλά και μια παρουσία που είχε κερδίσει την εκτίμηση πέρα από το κόμμα του. Από τις διώξεις και τις εξορίες της δικτατορίας έως τη μακρά θητεία του στην ΚΝΕ και αργότερα τα κοινοβουλευτικά έδρανα, ήταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος.
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Στο ΣΦΕΑ η πολιτική τελετή
Το τελευταίο «αντίο» στον Σπύρο Χαλβατζή θα ειπωθεί το απόγευμα της Τρίτης. Η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού έχει προγραμματιστεί για τις 17:30 στο προαύλιο του ΣΦΕΑ, πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας και δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής.
Η επιλογή του χώρου έχει τη δική της ιδιαίτερη σημειολογία. Ο Σπύρος Χαλβατζής υπήρξε μέλος του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974, τον οποίο υπηρέτησε επί σειρά ετών και από θέσεις ευθύνης. Η δική του πολιτική βιογραφία, άλλωστε, ήταν άμεσα συνδεδεμένη με τις διώξεις της περιόδου της δικτατορίας.
Η οικογένειά του έχει ζητήσει, αντί στεφάνων, να ενισχυθεί η προσπάθεια οικονομικής στήριξης του συστήματος Υγείας της Κούβας μέσω του mediCuba Europa. «Η Κούβα ήταν πάντα στο μυαλό και στην καρδιά του Σπύρου», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η οικογένεια, θυμίζοντας και τα ταξίδια που είχε πραγματοποιήσει εκεί ως γραμματέας της ΚΝΕ.
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Σπύρος Χαλβατζής: Μια ζωή δεμένη με το ΚΚΕ και την εργατική τάξη
Ο Σπύρος Χαλβατζής γεννήθηκε το 1947 στην Κοζάνη, σε οικογένεια με ισχυρή αγωνιστική παράδοση. Ο πατέρας του, τσαγκάρης στο επάγγελμα, και η μητέρα του υπήρξαν μαχητές του ΕΛΑΣ και μέλη του ΚΚΕ, ενώ ο ίδιος άρχισε να εργάζεται ως γουνεργάτης από την ηλικία των 11 ετών.
Η πολιτική του ένταξη ήρθε νωρίς. Το 1962 ήρθε σε επαφή με στελέχη της ΕΔΑ στην Καστοριά και συμμετείχε στη συγκρότηση της πρώτης ομάδας νεολαίας της ΕΔΑ στην περιοχή. Μέχρι το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967 ήταν γραμματέας της Νεολαίας Λαμπράκη στον Νομό Καστοριάς.
Με την επιβολή της δικτατορίας συνελήφθη και ακολούθησαν οι εξορίες στη Γυάρο, στο Λακκί της Λέρου και στον Ωρωπό. Τον Νοέμβριο του 1973, μία εβδομάδα μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, συνελήφθη εκ νέου και εξορίστηκε για δεύτερη φορά στη Γυάρο.
Οι διώξεις αυτές αποτέλεσαν καθοριστικό κομμάτι της πολιτικής του ταυτότητας. Το ΚΚΕ, αποχαιρετώντας τον, σημειώνει ότι ανήκε στη γενιά των κομμουνιστών των οποίων «η ζωή δύσκολα ξεχωρίζει από την ιστορία του ΚΚΕ και του εργατικού-λαϊκού κινήματος».
Από την ΚΝΕ στην ΚΕ του ΚΚΕ
Μετά τη Μεταπολίτευση, η κομματική του πορεία ήταν συνεχής. Το 1975 εξελέγη στο Γραφείο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, ενώ στο 2ο Συνέδριό της εξελέγη γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου, θέση στην οποία παρέμεινε έως το 1986.
Παράλληλα ανέλαβε σειρά κρίσιμων κομματικών καθηκόντων. Εξελέγη μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και στη συνέχεια συμμετείχε επί σειρά ετών στο Πολιτικό Γραφείο.
Ιδιαίτερο κεφάλαιο στη διαδρομή του αποτέλεσε η εσωκομματική κρίση της περιόδου 1989-1991. Ο Χαλβατζής τάχθηκε στην πρώτη γραμμή της πλευράς που υποστήριξε την αυτοτελή συνέχιση της πορείας του ΚΚΕ, σε μία από τις κρισιμότερες καμπές της μεταπολιτευτικής ιστορίας του κόμματος.
Η κοινοβουλευτική παρουσία του
Ο Σπύρος Χαλβατζής εξελέγη βουλευτής του ΚΚΕ και παρέμεινε στη Βουλή από το 2007 έως το 2014, ενώ είχε προηγουμένως υπηρετήσει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ως νομαρχιακός και δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων.
Παρά τις βαθιές ιδεολογικές διαφορές που τον χώριζαν από τους πολιτικούς του αντιπάλους, έχαιρε ιδιαίτερης εκτίμησης και έξω από τον χώρο του κόμματός του, στοιχείο που συνόδευσε τη δημόσια παρουσία του.
Στην ανακοίνωσή της, η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ επιλέγει να σταθεί ακριβώς σε αυτή τη συνέπεια μιας ολόκληρης ζωής. «Για τον σ. Σπύρο, η κομμουνιστική ιδιότητα δεν εξαντλούνταν στην οργανωμένη δράση, στις ευθύνες και τις μάχες του Κόμματος. Ήταν στάση ζωής», αναφέρει.
Σπύρος Χαλβατζής: «Μια ζωή δεμένη μέχρι τέλους με την υπόθεση για την οποία αγωνίστηκε»
Το ΚΚΕ αποχαιρετά ένα από τα στελέχη που συνέδεσαν την προδικτατορική Αριστερά, τις διώξεις της επταετίας, τη Μεταπολίτευση και τη σύγχρονη κοινοβουλευτική παρουσία του κόμματος.
«Θα μας λείψει η παρουσία του, η πείρα του, η συντροφική του έγνοια», σημειώνει η Κεντρική Επιτροπή, προσθέτοντας ότι αφήνει πίσω του «το παράδειγμα μιας ζωής δεμένης μέχρι τέλους με την υπόθεση για την οποία αγωνίστηκε».
Ανάλογο είναι το μήνυμα της ΚΝΕ, της οποίας υπήρξε γραμματέας επί σειρά ετών. «Σύντροφε Σπύρο, σε αποχαιρετούμε με συγκίνηση, με σεβασμό και με την υπόσχεση που δίνει κάθε γενιά κομμουνιστών σε εκείνους που προηγήθηκαν: Να συνεχίσουμε», αναφέρει το Κεντρικό Συμβούλιο της οργάνωσης.