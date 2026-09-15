Το πολιτικό «αντίο» στον Σπύρο Χαλβατζή – Το γαρύφαλλο του Δημήτρη Κουτσούμπα στη Βουλή και η τελετή στο ΣΦΕΑ

Με ένα γαρύφαλλο στο χέρι εμφανίστηκε το πρωί της Τρίτης (15.09.2026) στην Ολομέλεια της Βουλής ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Λίγο νωρίτερα, βουλευτές και εκλεγμένοι του ΚΚΕ είχαν αφήσει λουλούδια στα έδρανα του κόμματος, σε έναν λιτό αποχαιρετισμό στον Σπύρο Χαλβατζή, το ιστορικό στέλεχος του Περισσού που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (12.09.2026) σε ηλικία 79 ετών.

Η εικόνα στη Βουλή συμπύκνωνε, κατά κάποιον τρόπο, τη σχέση του Σπύρου Χαλβατζή με την πολιτική: μια διαδρομή έξι και πλέον δεκαετιών, βαθιά ταυτισμένη με το ΚΚΕ και την υπόθεση της εργατικής τάξης, αλλά και μια παρουσία που είχε κερδίσει την εκτίμηση πέρα από το κόμμα του. Από τις διώξεις και τις εξορίες της δικτατορίας έως τη μακρά θητεία του στην ΚΝΕ και αργότερα τα κοινοβουλευτικά έδρανα, ήταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος.

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Στο ΣΦΕΑ η πολιτική τελετή

Το τελευταίο «αντίο» στον Σπύρο Χαλβατζή θα ειπωθεί το απόγευμα της Τρίτης. Η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού έχει προγραμματιστεί για τις 17:30 στο προαύλιο του ΣΦΕΑ, πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας και δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής.

Η επιλογή του χώρου έχει τη δική της ιδιαίτερη σημειολογία. Ο Σπύρος Χαλβατζής υπήρξε μέλος του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974, τον οποίο υπηρέτησε επί σειρά ετών και από θέσεις ευθύνης. Η δική του πολιτική βιογραφία, άλλωστε, ήταν άμεσα συνδεδεμένη με τις διώξεις της περιόδου της δικτατορίας.

Η οικογένειά του έχει ζητήσει, αντί στεφάνων, να ενισχυθεί η προσπάθεια οικονομικής στήριξης του συστήματος Υγείας της Κούβας μέσω του mediCuba Europa. «Η Κούβα ήταν πάντα στο μυαλό και στην καρδιά του Σπύρου», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η οικογένεια, θυμίζοντας και τα ταξίδια που είχε πραγματοποιήσει εκεί ως γραμματέας της ΚΝΕ.

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Σπύρος Χαλβατζής: Μια ζωή δεμένη με το ΚΚΕ και την εργατική τάξη

Ο Σπύρος Χαλβατζής γεννήθηκε το 1947 στην Κοζάνη, σε οικογένεια με ισχυρή αγωνιστική παράδοση. Ο πατέρας του, τσαγκάρης στο επάγγελμα, και η μητέρα του υπήρξαν μαχητές του ΕΛΑΣ και μέλη του ΚΚΕ, ενώ ο ίδιος άρχισε να εργάζεται ως γουνεργάτης από την ηλικία των 11 ετών.

Η πολιτική του ένταξη ήρθε νωρίς. Το 1962 ήρθε σε επαφή με στελέχη της ΕΔΑ στην Καστοριά και συμμετείχε στη συγκρότηση της πρώτης ομάδας νεολαίας της ΕΔΑ στην περιοχή. Μέχρι το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967 ήταν γραμματέας της Νεολαίας Λαμπράκη στον Νομό Καστοριάς.

Με την επιβολή της δικτατορίας συνελήφθη και ακολούθησαν οι εξορίες στη Γυάρο, στο Λακκί της Λέρου και στον Ωρωπό. Τον Νοέμβριο του 1973, μία εβδομάδα μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, συνελήφθη εκ νέου και εξορίστηκε για δεύτερη φορά στη Γυάρο.

Οι διώξεις αυτές αποτέλεσαν καθοριστικό κομμάτι της πολιτικής του ταυτότητας. Το ΚΚΕ, αποχαιρετώντας τον, σημειώνει ότι ανήκε στη γενιά των κομμουνιστών των οποίων «η ζωή δύσκολα ξεχωρίζει από την ιστορία του ΚΚΕ και του εργατικού-λαϊκού κινήματος».