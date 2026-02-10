Συμβαίνει τώρα:
Κώστας Τσιάρας: Έγινε μια πολύ παραγωγική συζήτηση με τους κτηνοτρόφους

Κώστας Τσιάρας
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Με επίκεντρο την έξαρση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και τα μέτρα στήριξης για την επόμενη ημέρα της ελληνικής κτηνοτροφίας πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (10.02.2026) η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων, στο πλαίσιο του θεσμικού διαλόγου της κυβέρνησης με τους παραγωγούς για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Εξερχόμενος από τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας έκανε λόγο για «πολύ παραγωγική συζήτηση», σημειώνοντας ότι τέθηκαν «όλα τα ζητήματα» που αφορούν την ευλογιά, αλλά και τα σχέδια για την ανασύσταση της ελληνικής κτηνοτροφίας, την οποία χαρακτήρισε «μεγάλη προτεραιότητα». Ο Κώστας Τσιάρας υπογράμμισε ότι η ζωονόσος συνιστά «μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να εκριζωθεί», προσθέτοντας ότι ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη του κλάδου θα στηριχθεί, μεταξύ άλλων, σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που θα τηρούν αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας.

 

Από την πλευρά των κτηνοτρόφων, ο γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων Νίκος Παλάσκας χαρακτήρισε τη συζήτηση «πολύ σημαντική» ως προς την καταπολέμηση της ζωονόσου, επισημαίνοντας ωστόσο ότι απαιτείται «συμμαχία» όλων των εμπλεκομένων με ενισχυμένα μέτρα βιοασφάλειας και με στόχο –όπως είπε– να αποφευχθεί ο εμβολιασμός.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Λευτέρης Τριανταφυλλάκης έθεσε στη συνάντηση και το ζήτημα των μεταφορικών προβλημάτων της Κρήτης, προειδοποιώντας ότι ενδεχόμενη εμφάνιση της ευλογιάς στο νησί θα είχε καταστροφικές συνέπειες. «Αν έρθει η ευλογιά στην Κρήτη θα ισοπεδωθούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι «έρχονται φορτηγά από μολυσμένες περιοχές». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πρωθυπουργός δεσμεύθηκε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα, σε σχέση και με το μεταφορικό ισοδύναμο.

 

Μητσοτάκης σε κτηνοτρόφους: Μόνος στόχος η οριστική εκρίζωση της ευλογιάς

Κατά τη συνάντησή του με τους κτηνοτρόφους, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας και των προϊόντων που παράγει «αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα» για την κυβέρνηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση «έσκυψε πάνω στα προβλήματα του κλάδου» και ανταποκρίθηκε στα «δικαιολογημένα αιτήματα» των παραγωγών, με βασικότερο –όπως είπε– την κάλυψη της αναπλήρωσης του εισοδήματος για όσους κτηνοτρόφους έχασαν ζώα.

Μητσοτάκης και κτηνοτρόφοι
Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Κεντρικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσε η αντιμετώπιση της επιδημίας ευλογιάς των αιγοπροβάτων, με τον πρωθυπουργό να θέτει ως βασική επιδίωξη την «οριστική εκρίζωσή» της. «Όσο κρατάει η περιπέτεια θα είμαστε κοντά στην κτηνοτροφία», ανέφερε, σημειώνοντας ότι απομένουν περίπου δύο μήνες έως το Πάσχα και ότι τα κρούσματα είναι ήδη «εξαιρετικά χαμηλά».

 

Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε τη συνεργασία των κτηνοτρόφων για την τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας και την αυστηρή αστυνόμευση στις μετακινήσεις, ενώ έκανε ειδική αναφορά στην ανάγκη αντιμετώπισης του παράνομου εμβολιασμού. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «δεν υπάρχει άλλο σχέδιο, ούτε plan b», υπογραμμίζοντας ότι ο στόχος είναι «εθνικός» και προϋποθέτει τη συμμόρφωση όλων, ώστε να λήξει η κρίση και «να κλείσει ο κύκλος της ευλογιάς».

