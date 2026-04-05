Κώστας Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Παραιτούμαι από τη βουλευτική ασυλία και ζητώ έρευνα από τη Δικαιοσύνη

«Ζητώ την έρευνα από την Δικαιοσύνη και παραιτούμαι από τη βουλευτική ασυλία», τονίζει ο βουλευτής της ΝΔ και παραιτηθείς υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας με γραπτή δήλωσή του στις 9:30 το βράδυ της Κυριακής των Βαΐων (05.04.2026) σε σχέση με την εμπλοκή του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα, ο Κώστας Τσιάρας σημειώνει, ανάμεσα σε άλλα, ότι η ανάμιξή του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αφορούσε μία ενδεχόμενη – όπως υποστηρίζει – απώλεια επιδότησης ενός συντοπίτη του (σ.σ. Καρδίτσα) γεωργού ύψους μόλις 429,28 ευρώ.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, ο πρώην υπουργός αναφέρει ότι ο συγκεκριμένος γεωργός όφειλε να δηλώσει 1,16 εκτάρια περιοχών οικολογικής εστίασης για να λάβει την ενίσχυση, και είχε δηλώσει 1,32 εκτάρια, διαθέτοντας έτσι 0,16 εκτάρια περισσότερα από όσα προβλέπονται

Η γραπτή δήλωση του Κώστα Τσιάρα

«Η υπόθεση, η οποία ερευνάται, αφορά σε γεωργό, που ενημερώθηκε ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσει θέμα σε πιθανό δειγματοληπτικό έλεγχο του 2021 για τη διατήρηση περιοχής οικολογικής εστίασης (πρασίνισμα).

Συγκεκριμένα, τα χαντάκια και τα αρδευτικά κανάλια που είχε δηλώσει στην ΕΑΕ 2021 του μεταφέρθηκε ότι ενδεχομένως να κριθούν μη επιλέξιμα, λόγω προσχώσεων που προκλήθηκαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό».

Σε επικοινωνία με συνεργάτη του πολιτικού μου γραφείου- χωρίς να το γνωρίζω, όπως προκύπτει και από την καταγεγραμμένη συνομιλία- τέθηκαν ερωτήματα με μοναδικό γνώμονα την αναζήτηση της ορθής διοικητικής διαδικασίας.

Χωρίς οποιαδήποτε πίεση, χωρίς οχλήσεις, χωρίς να ακολουθήσει άλλο τηλεφώνημα από τον ίδιο συνεργάτη, χωρίς καμία φορτικότητα ή προσπάθεια άσκησης επιρροής.

Αποκλειστικός σκοπός της επικοινωνίας, ήταν να διευκρινιστούν οι νόμιμες προϋποθέσεις, που έπρεπε να ακολουθήσει ο γεωργός, ώστε να μην χάσει την πράσινη ενίσχυση για δύο συγκεκριμένες περιοχές οικολογικής εστίασης, που εφάπτονται σε τρία αγροτεμάχια.

Ο γεωργός όφειλε να δηλώσει 1,16 εκτάρια περιοχών οικολογικής εστίασης για να λάβει την ενίσχυση, και είχε δηλώσει 1,32 εκτάρια, διαθέτοντας έτσι 0,16 εκτάρια περισσότερα από όσα προβλέπονται.

Δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος απώλειας της συγκεκριμένης ενίσχυσης, καθώς ακόμη και στο ακραίο σενάριο αφαίρεσης και των δύο περιοχών οικολογικης εστίασης, η μέγιστη μείωση θα περιοριζόταν στα 429,28€, αφού η τελική επιλέξιμη έκταση πρασινίσματος θα διαμορφωνόταν στα 19,02 εκτάρια από 22,17 εκτάρια, δηλαδή απώλεια μόλις 3,15 εκτάρια, που με μοναδιαία αξία 136,28€/εκτάριο μεταφράζεται σε απώλεια ενίσχυσης 429,28€ για τον γεωργό (3,15 * 136,28).

Η συζήτηση δηλαδή αφορούσε ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΠΙΤΗ ΜΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ ΥΨΟΥΣ 429,28 ΕΥΡΩ !!!

Αναφορικά τώρα με το υποτιθέμενο ποσό των 22.944 ευρώ ,που ερευνάται, αυτό αφορά στο άθροισμα ΕΝΝΕΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ του γεωργού – όπως βασική ενίσχυση, πράσινη, συνδεδεμένες και λοιπές παρεμβάσεις – οι οποίες ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ είχαν με το συγκεκριμένο ζήτημα, που τέθηκε στον συνεργάτη μου.

Σύμφωνα με το τότε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, η τυχόν μη επιλεξιμότητα μιας περιοχής οικολογικής εστίασης επηρέαζε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ την πράσινη ενίσχυση και ΟΧΙ το σύνολο των ετήσιων ενισχύσεων του γεωργού.

Κατά συνέπεια, όσοι επιχειρούν να παρουσιάσουν το ερευνώμενο θέμα ως υπόθεση μεγάλης οικονομικής διάστασης, είτε αγνοούν το κανονιστικό πλαίσιο των ενισχύσεων είτε επιδιώκουν συνειδητά να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη.

Πέρα όμως από τη νομική διάσταση της υπόθεσης, όσοι γνωρίζουν τη Θεσσαλία και ιδιαίτερα την Καρδίτσα γνωρίζουν καλά ότι ποτέ δεν υπήρξα αποκομμένος από τα πραγματικά προβλήματα των συμπολιτών μου. Τους στήριζα, τους στηρίζω και θα συνεχίσω να τους στηρίζω πάντα.

Ζητώ την έρευνα από την Δικαιοσύνη και παραιτούμαι από την βουλευτική ασυλία».