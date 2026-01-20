Κώστας Τσιάρας: Η κυβέρνηση είναι πάντα παρούσα στο πλευρό των αγροτών, πάντα ανοιχτή η πόρτα του διαλόγου

Το ΑΤΑΚ, το ΚΑΕΚ και άλλα τεχνικά ζητήματα που απασχολούν αγρότες και κτηνοτρόφους τέθηκαν στο επίκεντρο της δίωρης συνάντησης που είχε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, με εκπροσώπους αγροτών από τις Σέρρες, τη Δράμα, τα Γρεβενά, τον ΄Εβρο την Εύβοια, την Καβάλα και τη Θεσσαλονίκη.

Μετά από τη συνάντηση με τους αγρότες, στην οποία μετείχαν οι υφυπουργοί Γιάννης Ανδριανός και Χρήστος Κέλλας, καθώς και οι ΓΓ Σπύρος Πρωτοψάλτης, Αντώνης Φιλιππής και Αργυρώ Ζέρβα, ο Κώστας Τσιάρας δήλωσε:

«Η σημερινή συνάντηση αφορούσε κυρίως στην αντιμετώπιση και την επίλυση κάποιων τεχνικών ζητημάτων. Το είχαμε άλλωστε προσδιορίσει από χθες, μετά τη συνάντησή μας με τον πρωθυπουργό, ότι υπήρχαν κάποια επιμέρους ζητήματα, τα οποία ουσιαστικά χρειαζόταν κάποιες διευκρινίσεις. Αφορούσαν κυρίως στο θέμα του ΑΤΑΚ και του ΚΑΕΚ, που είναι σημαντικό ζήτημα για πολλούς νομούς της Βορείου Ελλάδος, αλλά βεβαίως και σε παρεμπίπτοντα ζητήματα, τα οποία αντιμετωπίζουμε».

«Νομίζω ότι απαντήσαμε σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ερωτήσεων που έχει τεθεί. Ελπίζω οι αγρότες να λάβουν σοβαρά υπόψη τους ότι η κυβέρνηση ήταν παρούσα. Έδωσε απαντήσεις σε πολλά ζητήματα. Πάντα είχε ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου και πλέον καλούνται όλοι, με την ευθύνη που ο καθένας μπορεί να φέρει, να πάρουν αποφάσεις υπέρ της κοινωνίας», ανέφερε.

«Φυσικά αναφέρομαι στις επικείμενες συσκέψεις που θα έχουν, εντός της ημέρας, σχετικά με την συνέχεια των κινητοποιήσεων και του κλεισίματος των δρόμων. Είναι η στιγμή που ο καθένας πρέπει να αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί. Η κυβέρνηση από τη δική της πλευρά έκανε τα βήματα που όφειλε να κάνει. Είναι η στιγμή που και οι ίδιοι οι αγρότες, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα κινητοποιήσεων, έχοντας πάρει πολλές απαντήσεις και έχοντας καταφέρει πολλά, να λάβουν και οι ίδιοι το μέρος της ευθύνης που τους αναλογεί», κατέληξε στη δήλωσή του ο υπουργός.