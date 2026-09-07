Μητσοτάκης VS Σαμαράς: Η τεχνογνωσία, το 18% και η διαφορετική στάση απέναντι στον Κώστα Καραμανλή

Το crash test Κυριάκου Μητσοτάκη – Αντώνη Σαμαρά χτες (6.9.26), μετά τις απαντήσεις του πρωθυπουργού, στη συνέντευξη τύπου, αποτυπώνει ανάγλυφα το εκρηκτικό κλίμα που υπάρχει στις σχέσεις των δύο πλευρών, με αφορμή την πρόθεση του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ να ιδρύσει νέο κόμμα.

Οι «βολές» που αντάλλαξαν οι δύο πλευρές καταδεικνύουν ότι πλέον η σύγκρουση Κυριάκου Μητσοτάκη και Αντώνη Σαμαρά, σε αυτόν τον προεκλογικό χρόνο, θα είναι σκληρή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Μέγαρο Μαξίμου επιλέγει τώρα αλλαγή πλεύσης, με κατά μέτωπο επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά. Η τακτική του μη σχολιασμού για ένα κόμμα που δεν έχει ακόμη μπει επίσημα στην πολιτική «αρένα» είναι παρελθόν, και μετά τη δριμεία απάντηση του πρώην πρωθυπουργού όλα δείχνουν «εμφύλια σύρραξη» προ των πυλών.

«Να σκεφτεί την υστεροφημία του»

Όλα ξεκίνησαν όταν ο πρωθυπουργός, ερωτηθείς για το αν υπάρχει περιθώριο μετεκλογικής συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά, άφησε σαφείς αιχμές για τη στάση του πρώην πρωθυπουργού απέναντι στην παράταξη και κινήσεις του στο παρελθόν. «Διαθέτει τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην τη χρησιμοποιήσει και να σκεφτεί την υστεροφημία του» δήλωσε με έμφαση.

«Κανένα περιθώριο συνεννόησης με τον Α. Σαμαρά»

Ο Κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν βλέπει κανένα περιθώριο συνεννόησης μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Α. Σαμαρά, με τις οποίες, όπως είπε, «αμφισβητεί ευθέως τον ίδιο τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας», για να σημειώσει στη συνέχεια ότι τιμήθηκε από τη ΝΔ και υπηρέτησε ως πρωθυπουργός, και ότι τώρα θα πρέπει ο ίδιος να σταθμίσει τις επόμενες κινήσεις του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ερώτηση μάλιστα αν θα μπορούσε να κάνει «ένα βήμα πίσω» στην περίπτωση που δεν προκύψει στην κάλπη αυτοδυναμία για τη ΝΔ, ώστε η χώρα να κυβερνηθεί, ο Κ. Μητσοτάκης απέρριψε κάθε συζήτηση για «υποθετικά σενάρια».

«Μου ζητάτε να παραιτηθώ;» απάντησε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι προέχει να φανεί αν θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς και αν θα μπει στη Βουλή, όπως είπε.

Μάλιστα αργότερα, τόνισε ότι δεν επεδίωξε ποτέ τη διαγραφή του, αλλά αναγκάστηκε να το κάνει γιατί «όσα ειπώθηκαν ήταν πάρα πολύ βαριά».

Σκληρή απάντηση Σαμαρά

Η αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά ήταν άμεση και αυτή τη φορά δεν περιορίστηκε σε μία γραπτή δήλωση αλλά απάντησε με βίντεο διάρκειας δύο λεπτών, με το οποίο άσκησε πολυμέτωπη επίθεση στον Κ. Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση.

«Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης, όπως τότε όταν 800.000 χιλιάδες Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του υστεροφημία» ανέφερε ο Α. Σαμαράς και πρόσθεσε: «Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονείας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλίσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Φραπέ και του χασάπη, των Τεμπών και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη» υποστήριξε ο πρώην πρωθυπουργός.

Άμεση αντίδραση Μητσοτάκη

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις ο Κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τη δήλωση Σαμαρά από τους δημοσιογράφους «σήκωσε» αμέσως «το γάντι» και ανταπάντησε: «Η ΝΔ δεν είναι σήμερα παράταξη; Απ΄ ότι θυμάμαι ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση!».

Άλλη γραμμή για τον Κ. Καραμανλή

Κατά τη χθεσινή συνέντευξη τύπου του πρωθυπουργού στη συμπρωτεύουσα, στο πλαίσιο της παρουσίας του στη ΔΕΘ, δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός ότι ο Κ. Μητσοτάκης διαχώρισε τη θέση του σε σχέση με τον Κώστα Καραμανλή, ο οποίος επίσης έχει ασκήσει σκληρή κριτική στην κυβέρνηση.

«Με τον κ. Καραμανλή έχω μια καλή προσωπική σχέση. Τον σέβομαι και τον τιμώ, όπως τιμώ όλους τους αρχηγούς της ΝΔ, τους τέως πρωθυπουργούς. Επαναλαμβάνω ότι μόνο όποιος έχει καθίσει στην καρέκλα του πρωθυπουργού γνωρίζει τελικά πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά», ανέφερε για τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος, για δεύτερη συνεχή χρονιά, δεν παρέστη στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο και επέλεξε, την ίδια ώρα, να παραστεί σε άλλη εκδήλωση, στη Θράκη, για να προλογίσει βιβλίο για τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή Μίμη Δομάζο.

Η προσδοκία

Το κυβερνητικό επιτελείο δεν θέλει να έρθει σε ευθεία σύγκρουση με τον Κ. Καραμανλή, ο οποίος έχει ισχυρά ερείσματα στη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο.

Το καλό σενάριο, στο οποίο επενδύει το Μέγαρο Μαξίμου, είναι ο πρώην πρωθυπουργός, παρ’ ότι Καραμανλικά στελέχη ανά τη χώρα προτίθενται να μετάσχουν στα ψηφοδέλτια του Μεσσηνίου πολιτικού, να μην πάρει δημόσια θέση υπέρ του κόμματος του Α. Σαμαρά.