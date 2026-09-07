ΠΑΣΟΚ: «Αναξιοπιστία, αλαζονεία, εξαπάτηση» από τον Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Με το τρίπτυχο «αναξιοπιστία – αλαζονεία – εξαπάτηση», σχολιάζουν στο ΠΑΣΟΚ την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, εκτιμώντας ότι όσα είπε το Σάββατο, αλλά και όσα απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων την Κυριακή, ήταν πολύ κατώτερα των περιστάσεων, οι οποίες και απαιτούν σοβαρότητα και ειλικρίνεια.

Και αυτή είναι η ευγενική προσέγγιση. Δεν ήταν λίγοι χθες, όσοι εκ των παροικούντων τη Χαριλάου Τρικούπη, μετά από σχεδόν τρεις ώρες απαντήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη ΔΕΘ, τον περιέγραφαν ως «παθολογικό ψεύτη», μένοντας σε σειρά συγκεκριμένων αναφορών του. Υποστήριζαν δε, ότι σύρεται στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ, αλλά επειδή δεν την πιστεύει και δεν μπορεί να την υπηρετήσει στην ολότητά της, επιλέγει να την τεμαχίζει και να υιοθετεί κάποια κομματάκια μόνο, προκειμένου με «τουφεκιές και πυροτεχνήματα» να καλύψει ένα μέρος του μεγάλου κινήματος αγανάκτησης απέναντί του. Ακόμα και για τον ΕΛΓΑ, λένε, οπότε ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι παίρνει «κίτρινη κάρτα», σχολίαζαν ότι αυτό ίσως να ίσχυε, αν δεν υπήρχε ως προεκλογική δέσμευση του ίδιου στο πρόγραμμα της ΝΔ το 2019.

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Στο ΠΑΣΟΚ αμφισβητούσαν ευθέως και την κοστολόγηση του προγράμματος που παρουσίασε το προηγούμενο διήμερο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην πραγματικότητα, λένε, πως όσα έταξε, στοιχίζουν πολύ περισσότερα ακόμα και από εκείνα που προανήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας, για τα οποία μόνος του είχε νωρίτερα υποστηρίξει ότι θα ρίξουν την χώρα στα βράχια.

Σε αυτό το πλαίσιο, παραπέμπουν στην εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, προκειμένου να ακούσουν οι πολίτες το ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα καταθέσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στον δρόμο προς τις κάλπες, αλλά και την κοστολόγησή του και τον ακριβή χρόνο υλοποίησης κάθε μέτρου που θα εξαγγελθεί.

Η δουλειά που έγινε στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ όλο το προηγούμενο διάστημα, λένε, δικαιολογεί αυτή την αυτοπεποίθηση εκ μέρους του κόμματος, καθώς ό,τι εξαγγελθεί θα είναι πλήρως κοστολογημένο και απολύτως ρεαλιστικό. Δεν είναι τυχαίο ότι την επαύριο κιόλας της επιστροφής του Νίκου Ανδρουλάκη από τη ΔΕΘ, κάποιες από τις προτάσεις που θα αναπτύξει εκεί, όπως αυτές για το Ιδιωτικό Χρέος, θα πάρουν μορφή πρότασης νόμου και όχι τροπολογίας, ώστε να υπάρχουν διαθέσιμες σε όλους, τόσο η αιτιολογική έκθεση, όσο αναλυτικά οι προτάσεις του κόμματος και η κοστολόγησή τους.

Με τις τελευταίες πινελιές στις ομιλίες του Νίκου Ανδρουλάκη να μπαίνουν παραδοσιακά στο …παρά πέντε, περαιτέρω εμπλουτισμός της ομιλίας του στη ΔΕΘ αναμένεται να γίνει μετά και από δύο μεγάλες συσκέψεις που θα έχει με φορείς της Βόρειας Ελλάδας αύριο, Τρίτη, τόσο ο ίδιος όσο και οι αρμόδιοι τομεάρχες του κόμματός του Άννα Διαμαντοπούλου, Γιώργος Νικητιάδης, Παύλος Γερουλάνος, Μιλένα Αποστολάκη και Πάρις Κουκουλόπουλος.