Τα πολιτικά μηνύματα Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ και η τριπλή επίθεση σε Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Σαμαρά

Στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη τύπου στη συμπρωτεύουσα, στο πλαίσιο της Δ.Ε.Θ., ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε εμφατικά ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός εκτίμησε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία για τη Ν.Δ. και ο σχηματισμός νέας κυβέρνησης από τη φιλελεύθερη παράταξη.

Από την 90ή Δ.Ε.Θ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το δίλημμα της κάλπης, ενώ επετέθη «μετωπικά» στον Νίκο Ανδρουλάκη και στον Αλέξη Τσίπρα.

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Επιπλέον, ο πρωθυπουργός «σήκωσε τους τόνους» απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά.

Ειδικότερα, απαντώντας στην ερώτηση του newsit.gr και στην Κατερίνα Σερέτη, o Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Κυβέρνηση «δεν έχει δώσει οξυγόνο στην ακροδεξιά».

Παράλληλα, ο Έλληνας πρωθυπουργός επεφύλαξε μηνύματα και προς την Τουρκία.

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«Εφικτός στόχος η αυτοδυναμία»

Αισιόδοξος ότι η Ν.Δ. μπορεί να πετύχει ισχυρή εντολή στις κάλπες δήλωσε ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας αναγκαία την αυτοδυναμία για την πορεία της χώρας.

«Είναι εφικτός ο στόχος… Δεν είναι στόχος που υποκρύπτει οποιαδήποτε αλαζονεία. Είναι η μόνη λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση» σημείωσε ο Κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι μία υπηρεσιακή κυβέρνηση δεν είναι η καλύτερη επιλογή σε αυτή τη γεωπολιτική συγκυρία.

«Δεν διαφαίνεται δυνατότητα κυβέρνησης συνεργασίας»

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός άφησε σαφή αιχμή προς το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη για το κλειστό σήμερα παράθυρο των μετεκλογικών συνεργασιών. «Δεν διαφαίνεται δυνατότητα κυβέρνησης συνεργασίας στον ορίζοντα και αυτό δεν οφείλεται στη Ν.Δ., αλλά σε άλλα κόμματα που με συνεδριακές αποφάσεις το έχουν αποκλείσει» δήλωσε με έμφαση.

«Κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα»

«Κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα, με πρωθυπουργό τον αρχηγό του πρώτου κόμματος», ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση για πιθανούς όρους που μπορεί να βάλουν κόμματα προκειμένου να σχηματιστεί κυβέρνηση συνεργασίας, στην περίπτωση που η Ν.Δ. δεν θα λάβει ισχυρή εντολή αυτοδυναμίας.

«Καλή τύχη σε… κυβέρνηση ηττημένων»

Δεικτική ήταν η απάντηση του για ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης από κόμματα που θα έχουν ηττηθεί στις εκλογές… «Μία κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Ανδρουλάκη ή του κυρίου Δούκα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κ. Βελόπουλου ή του κυρίου Κουτσούμπα; Θα το ξαναπώ, “καλή τύχη” αν αυτό χρειάζεται σήμερα η χώρα» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι αντίστοιχα σενάρια είχαν διατυπωθεί και μετά τις εκλογές του 2023, σημειώνοντας ότι τελικά δεν ευοδώθηκαν, καθώς η Ν.Δ. κατέγραψε ποσοστό 41%.

«Η αυτοδυναμία είναι η καλύτερη λύση. Ταμείο θα κάνουμε μετά τις εκλογές», ανέφερε.

Το δίλλημα της κάλπης

Όπως και κατά την ομιλία του στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, ο Κ. Μητσοτάκης έθεσε και το δίλλημα της κάλπης, το οποία συνέδεσε με το ποιος έχει την εμπειρία να κρατήσει το «τιμόνι της χώρας» σε ένα ασταθές περιβάλλον, προβλέποντας ότι τα επόμενα 4 χρόνια θα έχουν αλλάξει πολλά, και όχι μόνο σε γεωπολιτικό επίπεδο αλλά και στο μεταναστευτικό, ενώ μίλησε και για αλλαγές ως συνέπεια της εισόδου της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή μας.

«Ποιος Πρωθυπουργός έχει την εμπειρία να τα χειριστεί;» τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ τόνισε ότι μία σταθερή, αυτοδύναμη κυβέρνηση είναι προϋπόθεση και για τη δημοσιονομική σταθερότητα στη χώρα.

Η απάντηση στο newsit.gr

Τη θέση ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά ένα κεντροδεξιό κόμμα, χωρίς να μετακινείται προς τα δεξιά, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση της Διευθύντριας του newsit.gr, Κατερίνας Σερέτη, σχετικά με την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη, την παρουσία κομμάτων στα δεξιά της Ν.Δ. στην Ελλάδα και Sτο εάν η κυβερνητική παράταξη μετακινείται προς τα δεξιά.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ν.Δ. παραμένει πιστή στις αρχές της ιδρυτικής της διακήρυξης, περιγράφοντάς την ως ένα κόμμα οικονομικά φιλελεύθερο, που τάσσεται υπέρ των λιγότερων φόρων, αλλά ταυτόχρονα «πατριωτικά υπεύθυνο», με υπέρτατο αγαθό την ασφάλεια και την προστασία των συνόρων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η ΝΔ είναι κοινωνικά ευαίσθητη και οφείλει να στηρίζει όλους τους πολίτες και να συμβάλλει στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι στην Ευρώπη «γιγαντώνονται τα ακροδεξιά κόμματα», κάνοντας αναφορά και στις εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου το AfD διεκδικεί την πρώτη θέση. Διαχώρισε, ωστόσο, την εικόνα στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι «εδώ έχουμε κατακερματισμένα κόμματα στα δεξιά της Ν.Δ.».

«Θεωρώ ότι η Ελλάδα δεν έχει σημαντική απειλή από την ακροδεξιά», πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός και ξεκαθάρισε: «Η ΝΔ δεν κινείται προς τα εκεί. Είμαστε κεντροδεξιό κόμμα και αυτό θα κάνω και στις επόμενες εκλογές».

«Δεν θα μπούμε στον πειρασμό να πλειοδοτήσουμε απέναντι στα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά μας», κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κανένα περιθώριο συνεννόησης με Σαμαρά

Κατηγορηματικός ήταν ο Πρωθυπουργός ως προς το ενδεχόμενο μελλοντικής πολιτικής συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά.

«Με όσα έχει πει, αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής. Δεν βλέπω κανένα περιθώριο συνεννόησης», τόνισε και αναφερόμενος προσωπικά στον Αντώνη Σαμαρά, υπογράμμισε ότι η Ν.Δ. τον τίμησε για την προσφορά του και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα σταθμίσει τις επιλογές του με γνώμονα την πολιτική του παρακαταθήκη.

«Ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον τίμησε. Τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του», σημείωσε.

«Διαθέτει τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη» δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας: «ελπίζω να μην τη χρησιμοποιήσει».

«Πλειοδοσία παροχών από Ανδρουλάκη και Τσίπρα»

Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η αντιμετώπιση της ακρίβειας, τόνισε ότι οι εξαγγελίες της κυβέρνησης είναι «αυστηρά κοστολογημένες» και κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛ.Α.Σ. για «πλειοδοσία παροχών».

«Άκουσα από κάποιους ότι περίμεναν να δώσω περισσότερα. Λυπάμαι δεν μπορώ να δώσω κάτι παραπάνω» δήλωσε ο Κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι δεν θα έθετε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα στη χώρα.

«Δεν θα συμφωνήσω σε ανεφάρμοστες προτάσεις… Προσπαθεί το ΠΑΣΟΚ με πολύ επιμονή και συστηματικότητα να γίνει «Ροζ ΣΥΡΙΖΑ», και μια «Ροζ ΕΛ.Α.Σ… Δεν χωρίζουν ουσιαστικά πολλά αυτά τα κόμματα στην πλειοδοσία παροχών» τόνισε.

«Το ΠΑΣΟΚ κάνει πολιτική – μνημόσυνο»

Ο Πρωθυπουργός απέκρουσε τις οικονομικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ κάνοντας αναφορά στην δεκαετία του ’80. «Θυμόμαστε τη δεκαετία του ’80. Είδα ωραίες γιορτές στην Κρήτη, σημαιάκια πλαστικά, φορτηγά, τρακτέρ, «ΠΑΣΟΚ – ωραία χρόνια», τραγούδια. Τη δεκαετία του ’80 το χρέος πήγε από το 25% του ΑΕΠ στο 100% του ΑΕΠ. Αυτοί που κάνουν πολιτική ουσιαστικά ως μνημόσυνο του παρελθόντος ας τα αναλογιστούν και αυτά» δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Τζάμπα το rebranding Τσίπρα»

«Πυρά» εξαπέλυσε και για το πρόγραμμα Τσίπρα, σημειώνοντας ότι άλλα είπε από τη Θεσσαλονίκη και άλλα διακίνησε στον Τύπο με non paper. “Τσάμπα πήγε το rebranding.. Όταν ο κ. Τσίπρας έλεγε ό,τι έλεγε το 2014, θεωρούσε ότι βρισκόταν σε αυταπάτη. Τώρα είναι απάτη, γιατί ξέρει ότι αυτά που εξαγγέλλει δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει” δήλωσε δεικτικά.

Μηνύματα στην Τουρκία

Ο Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στα ελληνοτουρκικά, και έστειλε μήνυμα στην Τουρκία ότι δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια της για το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδας, ενώ υπογράμμισε πως η χώρα «διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 ναυτικά μίλια όποτε και όπως το κρίνει».

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε πως η χώρα μας «επιδιώκει τις καλές σχέσεις με την Τουρκία, όμως έχει μια μεγάλη διαφορά με τη γειτονική χώρα και αυτή είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στη Ανατολική Μεσόγειο».

«Δεν πρόκειται ποτέ να μπω σε συζήτηση με την Τουρκία για ζητήματα που η ίδια η Τουρκία θέτει και αποτελούν μη ζητήματα για την ελληνική Πολιτεία» ξεκαθάρισε.