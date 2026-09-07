Πολιτική

Ντόρα Μπακογιάννη: Ο Σαμαράς έβγαλε τρομερή χολή

Σημείωσε πως ο Αντώνης Σαμαράς έβγαλε ένα γινάτι και μια χολή που δεν ανέχεται το κόμμα
Ντόρα Μπακογιάννη: Ο Σαμαράς έβγαλε τρομερή χολή
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«Ο Σαμαράς έβγαλε τρομερή χολή» είπε μεταξύ άλλων η Ντόρα Μπακογιάννη μιλώντας για τον Αντώνη Σαμαρά και όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και αμέσως μετά.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ η Ντόρα Μπακογιάννη περιέγραψε και ένα γραπτό μήνυμα που έλαβε χθες αμέσως μετά τη δήλωση Σαμαρά. Όπως είπε πριν από την ομιλία του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη το πρωί του Σαββάτου έπινε καφέ με κάτι φίλους από τη Θράκη: «Είχαν έρθει τούρμπο, λέγοντάς μου τοπικά θέματα και “δεν θα ψηφίσουμε, θα μείνουμε στον καναπέ. τέλος”».

Την Κυριακή έλαβε ένα μήνυμα από τους ίδιους που έγραφε: «Ε όχι κι έτσι, έβγαλε ο Σαμαράς μπροστά τις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις».

«Ο κύριος Σαμαράς χθες σε μια παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Έβγαλε τρομερή χολή. Ε, αυτή η χολή αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται θα μας κάνει καλό, δε θα μας κάνει κακό» σημείωσε.

Εκτίμησε ότι ο Σαμαράς θα συσπειρώσει το κόμμα τονίζοντας ότι έχει σημασία ότι όλα αυτά τα λέει ο άνθρωπος ο οποίος έχει ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο τον πήρε πίσω η Νέα Δημοκρατία.

Συνέχισε λέγοντας πως το πρόβλημα του Αντώνη Σαμαρά είναι προσωπικό και ο ίδιος έβγαλε ένα γινάτι και μια χολή που δεν ανέχεται το κόμμα.

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