Σοφία Ζαχαράκη από ΔΕΘ: Τέλη Σεπτεμβρίου η 2η φάση διορισμού αναπληρωτών στα σχολεία

Λίγο μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς πρόκειται να γίνει η δεύτερη φάση των διορισμών αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την κάλυψη των κενών στα σχολεία, δήλωσε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, στο πλαίσιο της παρουσίας της στην 90ή ΔΕΘ.

Όπως είπε η Σοφία Ζαχαράκη από τη ΔΕΘ, ο συνολικός αριθμός των αναπληρωτών στα σχολεία εκτιμάται ότι θα ανέλθει μέχρι το τέλος του χρόνου σε 45.000.

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«Έχουν ήδη ανακοινωθεί οι προσλήψεις σχεδόν 30.000 αναπληρωτών -είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει προσληφθεί σε πρώτη φάση προσλήψεων τα τελευταία 10 χρόνια- και στόχευσή μου είναι, αφού ξεκινήσουν τα σχολεία και δούμε ξανά πόσες ανάγκες υπάρχουν, να προχωρήσουμε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου στη δεύτερη φάση διορισμού αναπληρωτών. Πιστεύω ότι θα φτάσουμε –ίσως και να ξεπεράσουμε τις 6.000 προσλήψεις. Έχουμε ένα σχέδιο, πάνω σε αυτό λειτουργούμε, έχουμε εξασφαλίσει μετά από διαπραγμάτευση τις πιστώσεις και νομίζω ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα φτάσουμε περίπου τους 45.000 αναπληρωτές, εκεί θα κινηθούμε», επισήμανε η κ. Ζαχαράκη.

«Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στα σχολεία από την 1η Σεπτεμβρίου, μετά και τους πρόσφατους διορισμούς των 5.300 εκπαιδευτικών, αλλά και ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού στα σχολεία, καθώς πέραν των εκπαιδευτικών προσλαμβάνονται ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές και λοιπό προσωπικό, άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί για την καθημερινότητα ενός παιδιού που πρέπει να έχει τις ίδιες ευκαιρίες με τον συμμαθητή και την συμμαθήτρια του», σημείωσε η υπουργός.

Χαρακτήρισε, δε, το θέμα των κενών «ένα δομικό ζήτημα» για την αντιμετώπιση του οποίου η προσπάθεια επικεντρώνεται στο «να βελτιώσουμε την εικόνα των σχολείων, να είμαστε πιο γρήγοροι στην κάλυψη των κενών, ακόμα και αν αυτό το κενό μπορεί να εμφανίζεται ξαφνικά, γιατί μπορεί κάποιος να πάρει μια άδεια και μπορεί να μην υπάρχει και η πίστωση», άρα «εκεί πρέπει να βοηθήσουμε όλοι μαζί και σε αυτό βοηθάνε πάρα πολύ οι Διευθυντές και Διευθύντριες Εκπαίδευσης, οι Επόπτες Ποιότητας, οι σύμβουλοι εκπαίδευσης, γιατί όλοι είμαστε ομάδα και έτσι λειτουργούμε»