Πολιτική

Ο Αλέξης Τσίπρας στο ΟΑΚΑ με την Κυβέλη Μάρδα, σύζυγο του Δημήτρη Πέλκα, για το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρακολούθησε από κοντά το ντέρμπι
Ο Αλέξης Τσίπρας
Ο Αλέξης Τσίπρας στο ΟΑΚΑ/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει από κοντά το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, συνδυάζοντας την Κυριακή του με μία από τις γνωστές ποδοσφαιρικές του αγάπες.

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει κρύψει τα αισθήματά του για τον Παναθηναϊκό, οπότε η παρουσία του στις εξέδρες για ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της αγωνιστικής δεν αποτέλεσε ιδιαίτερη έκπληξη.

Ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρακολούθησε την αναμέτρηση από τα επίσημα του ΟΑΚΑ.

Μαζί του βρέθηκε και η Κυβέλη Μάρδα, η οποία πρόσφατα τον είχε προλογίσει στη Θεσσαλονίκη, κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ.

Ο Αλέξης Τσίπρας
Ο Αλέξης Τσίπρας στο ΟΑΚΑ/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
Ο Αλέξης Τσίπρας
Ο Αλέξης Τσίπρας στο ΟΑΚΑ/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Η Κυβέλη Μάρδα είναι γιατρός και κόρη του Δημήτρη Μάρδα, ο οποίος είχε διατελέσει αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση Τσίπρα.

Υπάρχει, πάντως, και μια ενδιαφέρουσα ποδοσφαιρική λεπτομέρεια: η Κυβέλη Μάρδα είναι σύζυγος του διεθνούς μεσοεπιθετικού του ΠΑΟΚ, Δημήτρη Πέλκα.

Έτσι, στα επίσημα του ΟΑΚΑ υπήρχε ενδιαφέρον όχι μόνο για όσα συνέβαιναν στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και για τις παρουσίες στις εξέδρες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
258
179
170
170
152
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo