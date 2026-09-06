Ο Αλέξης Τσίπρας στο ΟΑΚΑ με την Κυβέλη Μάρδα, σύζυγο του Δημήτρη Πέλκα, για το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει από κοντά το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, συνδυάζοντας την Κυριακή του με μία από τις γνωστές ποδοσφαιρικές του αγάπες.

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει κρύψει τα αισθήματά του για τον Παναθηναϊκό, οπότε η παρουσία του στις εξέδρες για ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της αγωνιστικής δεν αποτέλεσε ιδιαίτερη έκπληξη.

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Ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρακολούθησε την αναμέτρηση από τα επίσημα του ΟΑΚΑ.

Μαζί του βρέθηκε και η Κυβέλη Μάρδα, η οποία πρόσφατα τον είχε προλογίσει στη Θεσσαλονίκη, κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ.

Ο Αλέξης Τσίπρας στο ΟΑΚΑ/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Αλέξης Τσίπρας στο ΟΑΚΑ/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Η Κυβέλη Μάρδα είναι γιατρός και κόρη του Δημήτρη Μάρδα, ο οποίος είχε διατελέσει αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση Τσίπρα.

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Υπάρχει, πάντως, και μια ενδιαφέρουσα ποδοσφαιρική λεπτομέρεια: η Κυβέλη Μάρδα είναι σύζυγος του διεθνούς μεσοεπιθετικού του ΠΑΟΚ, Δημήτρη Πέλκα.

Έτσι, στα επίσημα του ΟΑΚΑ υπήρχε ενδιαφέρον όχι μόνο για όσα συνέβαιναν στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και για τις παρουσίες στις εξέδρες.