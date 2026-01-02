Πολιτική

Κωστής Χατζηδάκης: Το ΠΑΣΟΚ συνδυάζει άγνοια και δημαγωγία – «Μισόλογα και σοφιστίες» λέει η Χαριλάου Τρικούπη

«Οι απευθείας ενισχύσεις για στήριξη του εισοδήματος των αγροτών μας από τις Βρυξέλλες παραμένουν στο ίδιο ύψος»
Κώστης Χατζηδάκης
Κώστης Χατζηδάκης / (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ανακοίνωση κατά του ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης αναφορικά το αγροτικό ζήτημα.

«Η δήλωση του ΠΑΣΟΚ είναι συνδυασμός άγνοιας και δημαγωγίας. Οι απευθείας ενισχύσεις για στήριξη του εισοδήματος των αγροτών μας από τις Βρυξέλλες παραμένουν στο ίδιο ύψος» επεσήμαίνει σχετικά με την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης: Η δήλωση του ΠΑΣΟΚ είναι συνδυασμός άγνοιας και δημαγωγίας. Οι απευθείας ενισχύσεις για στήριξη του εισοδήματος των αγροτών μας από τις Βρυξέλλες παραμένουν στο ίδιο ύψος.

Ποσά που περισσεύουν, λόγω του νέου συστήματος που συμφωνήθηκε με την Κομισιόν, θα καταβληθούν νωρίς το 2026 σε πραγματικούς παραγωγούς.

Το συνολικό ποσό όμως του 2025 (3,82 δισ. €) είναι αρκετά μεγαλύτερο από εκείνο του 2024 (3,38 δισ.€) λόγω αυξημένων πληρωμών ΕΛΓΑ, de minimis και «δεύτερου πυλώνα» της ΚΑΠ.

Όλα τα κονδύλια αφορούν τους αγρότες και την αγροτική ανάπτυξη. Εκτός αν το ΠΑΣΟΚ αποκηρύσσει τώρα δράσεις για εκσυγχρονισμό της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.

Συγχαρητήρια αν έχουν τέτοια αντίληψη. Όπως και για τη λεβέντικη στάση τους να μην αναγνωρίζουν καμιά ευθύνη για τα χρόνια που κυβέρνησαν.

Με τέτοιες απόψεις έχουν κολλήσει στα πενιχρά ποσοστά που τους δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις.

«Ας μην αγωνιά για τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ και ας αρχίσει να προβληματίζεται για τις επιδόσεις του κόμματος του»

«Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απάντησε με μισόλογα και σοφιστείες», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει στην απάντηση που εξέδωσε προς τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης ότι «απέφυγε να απαντήσει στην αναλυτική ανακοίνωση μας, που αποδόμησε σημείο-σημείο το “success story” της κυβέρνησης στον πρωτογενή τομέα» και ότι «ουσιαστικά ομολόγησε το ψεύδος του». «Προσπάθησε να εξαπατήσει, αλλά αποκαλύφθηκε», προσθέτει.

«Ας μην αγωνιά για τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ και ας αρχίσει να προβληματίζεται για τις επιδόσεις του κόμματος του, καθώς οι “λεβεντιές” της Νέας Δημοκρατίας και των “γαλάζιων ακρίδων” στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα μείνουν αναπάντητες από τον ελληνικό λαό», αναφέρει ακόμη.

