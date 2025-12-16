Πολιτική

Κουτσούμπας σε Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Αυτή είστε

Ο ΓΓ του ΚΚΕ κατηγόρησε τα υπόλοιπα κόμματα για φιλονατοϊκή στάση κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας
Δημήτρης Κουτσούμπας
Δημήτρης Κουτσούμπας / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Ένταση στην Βουλή κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού ανάμεσα στον Δημήτρη Κουτσούμπα και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον ΓΓ του ΚΚΕ να κατηγορεί τα υπόλοιπα κόμματα για φιλονατοϊκή στάση.

Αυτά που είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας προκάλεσαν την αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου που άρχισε να φωνάζει με τον προεδρεύοντα Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο να της ζητά να σεβαστεί την διαδικασία και τον ΓΓ του ΚΚΕ να της λέε σε έντονο ύφος: «Αυτή είστε!».

Όλα ξεκίνησαν όταν στην ομιλία του ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε πως «μήπως προετοιμάζεται κανένα σχέδιο Τραμπ και για το Αιγαίο κατά τα πρότυπα της Γάζας και Ουκρανίας; Πρέπει να δώσετε συγκεκριμένες απαντήσεις όπως επίσης να τοποθετηθούν και τα άλλα κόμματα που είναι με το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ όπως το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ή να τοποθετηθούν και κάποια κόμματα που δεν βγάζουν άχνα και δεν έχουν θέση γι αυτά τα ζητήματα όπως είναι η Πλεύση Ελευθερίας.

Ή άλλα που από την μια καλλιεργούν τον εθνικισμό και από την άλλη διεκδικούν θέση εκπροσώπου του Τράμπ στην Ελλάδα».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε έντονα και άρχισε να φωνάζει με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο να της λέει: «Κυρία πρόεδρε, είναι ανεπίτρεπτο αυτό που κάνετε, μιλάτε όταν μιλάει πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας».

«Είναι απαράδεκτο» συμπλήρωσε ο κ.Κωνσταντινόπουλος, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να συνεχίσει να φωνάζει.

«Μα αυτή είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου», είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας που απευθύνθηκε και στην ίδια: «Αυτή είστε κυρία Κωνσταντοπούλου, αυτή είστε!».

