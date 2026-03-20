Κρίσιμη σύσκεψη για το μέλλον της Νέας Αριστεράς – Αποχωρεί από πρόεδρος ο Αλέξης Χαρίτσης

Στη σύσκεψη της Νέας Αριστεράς που γίνεται στα γραφεία του κόμματος συμμετέχουν εκτός του Αλέξη Χαρίτση και όλα τα κορυφαία στελέχη
Ο πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, στη συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Έντονες είναι οι διεργασίες και ραγδαίες οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά καθώς πραγματοποιείται σύσκεψη με αντικείμενο την παραίτηση του προέδρου του κόμματος, Αλέξη Χαρίτση.

Η Νέα Αριστερά έχει μπει εδώ και καιρό σε πολιτική δίνη και όλα δείχνουν ότι αρκετοί βουλευτές και ο Αλέξης Χαρίτσης θα προσχωρήσουν στο κόμμα Τσίπρα όταν αυτό ανακοινωθεί.

Στη σύσκεψη της Νέας Αριστεράς που γίνεται στα γραφεία του κόμματος συμμετέχουν εκτός του Αλέξη Χαρίτση και όλα τα κορυφαία στελέχη όπως ο γραμματέας, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Πάνος Σκουρλέτης και ο Νάσος Ηλιόπουλος.

Ο Αλέξης Χαρίτσης ενημέρωσε τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς για την πρόθεσή του να παραιτηθεί και πλέον ο χρόνος κυλάει αντίστροφα.

Επί της ουσίας αυτό που γίνεται τος τελευταίες ώρες είναι ένα είδος διαπραγματεύσεων καθώς ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης καλεί τους βουλευτές που μαζί με τον Χαρίτση θέλουν να προσχωρήσουν στον Τσίπρα να παραιτηθούν και να μείνουν ανεξάρτητοι ενώ πληροφορίες θέλουν τον υπό παραίτηση πρόεδρο του κόμματος να θέλει να παραμείνει βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

