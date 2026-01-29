Ξεκίνησαν οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ: «Σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας, για τον σοσιαλισμό»

Με το σύνθημα «ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας, για τον Σοσιαλισμό!» άνοιξαν το πρωί της Πέμπτης, 29 Ιανουαρίου 2026, στον Περισσό οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ, το οποίο ολοκληρώνεται το Σάββατο 31 Ιανουαρίου.

Ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, παρουσιάζοντας την εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής προς τους αντιπροσώπους, τόνισε ότι το κόμμα «απαιτείται να έχει επαγρύπνηση» και «ετοιμότητα», ώστε με την παρέμβασή του να δυσκολεύει –όπως είπε– την «επιχείρηση χειραγώγησης της λαϊκής δυσαρέσκειας», παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και τη διαδικασία αναμόρφωσης του «αστικού πολιτικού συστήματος». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «είναι η στιγμή» να ενταθεί η ιδεολογική και πολιτική προβολή της θέσης του ΚΚΕ υπέρ της μη συμμετοχής ή στήριξης σε «αστικές κυβερνήσεις», ανεξαρτήτως μορφής ή συνθηκών, ακόμη και σε ενδεχόμενο κλιμάκωσης της πολεμικής εμπλοκής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εξαπολύοντας ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι «απέναντι στον Μητσοτάκη και τη ΝΔ υπάρχει η εναλλακτική πρόταση του ΚΚΕ», ενώ απέκλεισε εκ νέου κάθε προοπτική συμμετοχής ή στήριξης σε σχήματα κυβερνητικής συνεργασίας. Παράλληλα, επέκρινε κόμματα –υφιστάμενα ή υπό ίδρυση– που, όπως είπε, επενδύουν στο αφήγημα μιας «προοδευτικής διακυβέρνησης», χαρακτηρίζοντας τις σχετικές προτάσεις αποπροσανατολιστικές και «χάσιμο χρόνου».

Ο γγ του ΚΚΕ σημείωσε δε ότι η προσυνεδριακή διαδικασία εξελίχθηκε σε μια περίοδο αυξημένων απαιτήσεων, που επέβαλε συνδυασμένη πολιτική και μαζική δράση σε πανελλαδικό επίπεδο, με στόχο –όπως είπε– να αποκαλυφθεί και να αντιμετωπιστεί «ο νέος γύρος της αντιλαϊκής επίθεσης» της κυβέρνησης και του κεφαλαίου. Παράλληλα, ανέφερε ότι η διαδικασία αυτή συνδέθηκε με τη στήριξη του αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών και με δεκάδες κινητοποιήσεις σε κλάδους και χώρους δουλειάς, αποκομίζοντας «νέα πείρα» και «συμπεράσματα» που, κατά την εκτίμησή του, δοκιμάζουν στην πράξη την επάρκεια των καθοδηγητικών οργάνων και στελεχών του κόμματος.

Στο διεθνές πεδίο, επέμεινε ότι το γεωπολιτικό περιβάλλον γίνεται πιο επικίνδυνο, μιλώντας για εντατική προετοιμασία και κλιμάκωση των ανταγωνισμών. Ειδική αναφορά έκανε στην «εμπλοκή» της Ελλάδας στους σχεδιασμούς ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, με αιχμές για τη χρήση βάσεων, την αποστολή οπλισμού στην Ουκρανία και τις σχέσεις με το Ισραήλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο εσωτερικό του κόμματος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας έκανε λόγο για ανάγκη διεύρυνσης της απήχησης «σε πολιτικά πιο απόμακρες μάζες» και ενίσχυσης της συνδικαλιστικής δράσης, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί σε αδυναμίες που –κατά την εκτίμησή του– απαιτούν βελτίωση της δράσης. Το συνέδριο κορυφώνεται με τις διαδικασίες των επόμενων ημερών, ενώ στους χώρους διεξαγωγής του λειτουργεί έκθεση τεκμηρίων από το ιστορικό αρχείο του ΚΚΕ.

Διαβάστε εδώ την εισήγηση της ΚΕ για το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ