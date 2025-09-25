Ξέσπασμα Γεωργιάδη σε Νατσιό: «Είναι ψεύτης, υποκριτής και συκοφάντης, να πάτε να εξομολογηθείτε», είπε ο υπουργός υγείας

«Μαχαίρια» βγήκαν στη Βουλή, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να απαντά με πολύ σκληρή γλώσσα στην κριτική που άσκησε ο Δημήτρης Νατσιός με αφορμή την εκταφή που ζήτησε ο πατέρας του Ντένη Ρούτσι, ενός εκ των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μεταξύ άλλων αποκάλεσε «ψεύτη», «υποκριτή» και «βαθιά αμαρτωλό» τον πρόεδρο της «Νίκης», Δημήτρη Νατσιό, υποστηρίζοντας ότι κοροϊδεύει τον κόσμο για να πάρει κανένα «ψηφαλάκι».

Αφού ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι το αίτημα εκταφής εξαρτάται από την κρίση ενός ανεξάρτητου δικαστή και δεν το «απαγορεύει ο πρωθυπουργός, όπως ισχυρίστηκε ο κ. Νατσιός» τον κατηγόρησε ότι «λέγοντας τέτοια ανόητα» το κάνει για να κοροϊδέψει τον κόσμο, να πάρει κι αυτός κανένα ψηφαλάκι και να προκαλέσει μια δήθεν ευαισθησία.

«Κάνετε όμως και κάτι χειρότερο κι αυτό δείχνει και την υποκρισία. Υποστηρίζετε το αίτημα του πατέρα για εκταφή του παιδιού του, χρεώνετε στον Μητσοτάκη, τον καλείτε να κάνει μια παράνομη πράξη διότι η παρέμβαση στη Δικαιοσύνη παραβιάζει την βασική αρχή του Συντάγματος περί διάκρισης των εξουσιών κι όλα αυτά γιατί είστε πολύ ευαίσθητος και δεν αντέχετε τον πόνο του πατέρα – και είπατε και διάφορα ψευδοϊστορικά εκεί. Από την άλλη, ο κ. Πλακιάς, ζητεί να μην γίνει τίποτα διότι θα καθυστερήσει περαιτέρω η δίκη. Δεν μου λέτε, κύριε Νατσιέ, αφού είστε τόσο καλός χριστιανός, για τον πατέρα Πλακιά, που έχασε δύο κόρες, έχετε κάποια αισθήματα ευαισθησίας ή σας ενδιαφέρει μόνο η πολιτική εκμετάλλευση της απεργίας πείνας του πατρός Ρούτσι; Γιατί άμα έχεις ανθρωπιά, όπως είπατε, σέβεσαι όλους τους γονείς, όλων των νεκρών παιδιών. Αλλά εσείς ακολουθώντας την κ. Κωνσταντοπούλου μας είπατε ότι δεν σεβόμαστε το αίτημα. Πραγματικά ντροπή σας. Κι αφού θέλετε να μιλάτε ως χριστιανός να πάτε να εξομολογηθείτε για τις δύο βαριές αμαρτίες που κάνατε σήμερα στη Βουλή: και ψεύτης και υποκριτής. Είστε μεγάλη απογοήτευση. Πίστευα ότι η παιδεία σας και οι ιστορικές σας γνώσεις θα σας κρατήσουν σε ένα κόσμιο κοινοβουλευτικό επίπεδο αλλά έκανα λάθος. Δεν μπορείτε να υπηρετήσετε αυτό τον ρόλο, γι’ αυτό είστε στο 1% των δημοσκοπήσεων», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο της «Νίκης».

Κόντρα και για την εξωτερική πολιτική

Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής που έθιξε ο Δημήτρης Νατσιός, ο υπουργός υγείας, απάντησε ότι σχετικά με την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν χρησιμοποίησε αντιφατικά «επιχειρήματα» κάτι που δείχνει πόσο επιδερμικά ασχολείται με αυτά τα θέματα. Υποστήριξε ότι η «επίθεση που κάνει ο Μητσοτάκης στον Τραμπ είναι στο μυαλό του κ. Νατσιού» και αποδεικνύεται από την υπόθεση της Chevron.

«Ήρθατε στη Βουλή να παίζετε με τον πόνο των γονέων και καλείτε την κυβέρνηση να παρανομήσει για κάτι το οποίο δεν ευθύνεται. Οι χαρακτηρισμοί σας περί γραικύλων, οι ψευτιές σας και οι συκοφαντίες προς τον πρωθυπουργό δείχνουν άνθρωπο βαθιά αμαρτωλό που περιέπεσε σε μεγάλη πνευματική πλάνη κι έχει χρησιμοποιήσει για ίδιον όφελος τη συκοφαντία», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο της «Νίκης».