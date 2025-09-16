Κύκλοι ΠΑΣΟΚ για ένταξη Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία: «Κύριε Μητσοτάκη ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης»

Με καυστικό τρόπο σχολίασαν κύκλοι του ΠΑΣΟΚ το γεγονός ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος, πρώην υπουργός και υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος, προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία, που ανακοίνωσε σήμερα (16.09.2025) ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ειδικότερα, στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη τόνισαν, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων ότι «ο Πρωθυπουργός που το 2021 επιχείρησε να χειραγωγήσει τις εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ οργανώνοντας τις παράνομες υποκλοπές, υποδέχτηκε σήμερα τον κ. Ανδρέα Λοβέρδο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην συνέχεια πρόσθεσαν πως: «Το 2023 μετά τη μη εκλογή του ο κ. Λοβέρδος αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ, το 2024 ίδρυσε κόμμα πριν τις ευρωεκλογές με μοναδικό στόχο να στερήσει από το ΠΑΣΟΚ τη δεύτερη θέση και τον τελευταίο χρόνο περιφέρεται στα κανάλια αποθεώνοντας την κυβέρνηση και στηρίζοντας τις άθλιες αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις της».

Στο τέλος κάνουν αναφορά στον πρωθυπουργό λέγοντας χαρακτηριστικά: «Προφανώς, κ. Μητσοτάκη, ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης».