Στο Καστελλόριζο το Σαββατοκύριακο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του ακριτικού νησιού

Στο Καστελλόριζο θα μεταβεί το Σαββατοκύριακο (12.09.2026 – 13.09.2026) ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του ακριτικού νησιού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναχωρήσει για το Καστελλόριζο την Παρασκευή το απόγευμα. Το πρωί θα μεταβεί στα Άνω Λιόσια για την έναρξη της σχολικής χρονιάς και αμέσως μετά θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Khaled El-Enany.

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Αναλυτικά το πρόγραμμα του πρωθυπουργού:

Την Παρασκευή, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρευρεθεί στον αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων.

Στις 11:00 π.μ. ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO Khaled El-Enany.

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Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Καστελλόριζο.

Το πρωί του Σαββάτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Μεγίστης, Νικόλαο Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί.

Την Κυριακή ο πρωθυπουργός θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελλόριζου.