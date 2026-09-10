Πολιτική

Στο Καστελλόριζο το Σαββατοκύριακο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του ακριτικού νησιού

Ο πρωθυπουργός θα αναχωρήσει το απόγευμα της Παρασκευής για το ακριτικό νησί - Το πρωί θα παρευρεθεί στον αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων
Κυριάκος Μητσοτάκης
Κυριάκος Μητσοτάκης / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Τατιάνα Μπόλαρη
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στο Καστελλόριζο θα μεταβεί το Σαββατοκύριακο (12.09.2026 – 13.09.2026) ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του ακριτικού νησιού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναχωρήσει για το Καστελλόριζο την Παρασκευή το απόγευμα. Το πρωί θα μεταβεί στα Άνω Λιόσια για την έναρξη της σχολικής χρονιάς και αμέσως μετά θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Khaled El-Enany.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του πρωθυπουργού:

Την Παρασκευή, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρευρεθεί στον αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων.

Στις 11:00 π.μ. ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO Khaled El-Enany.

Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Καστελλόριζο.

Το πρωί του Σαββάτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Μεγίστης, Νικόλαο Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί.

Την Κυριακή ο πρωθυπουργός θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελλόριζου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
145
126
124
118
111
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Πέθανε ο Αλέκος Καλύβης: Δούρου και Σακελλαρίδης αποχαιρετούν το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς
«Ο Αλέκος Καλύβης σφράγισε μια εποχή κατά την οποία η ελληνική Αριστερά ριζοσπαστικοποιήθηκε, άνοιξε διαύλους με τα κοινωνικά κινήματα και απέκτησε μεγαλύτερη πολιτική αυτοπεποίθηση»
Αλέκος Καλύβης
Σφοδρή επίθεση Παύλου Μαρινάκη σε Αλέξη Τσίπρα: Να ζητήσει συγγνώμη ο «πρωθυπουργός των μουσαμάδων»
«Εγχειρίδιο πολιτικής απάτης» το πρόγραμμα Τσίπρα, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος - «Μαζί με τον Γιώργο φεύγει μια διαφορετική εποχή», δήλωσε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
Παύλος Μαρινάκης 20
Newsit logo
Newsit logo