Παπαστεργίου: «Η Ελλάδα χτίζει μεθοδικά και με συγκεκριμένα βήματα τη θέση της στο Διάστημα»

Στην προσπάθεια της Ελλάδας να ενισχύσει τη θέση της στον ευρωπαϊκό και διεθνή διαστημικό τομέα αναφέρθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος συμμετείχε στις εργασίες του 1ου International Space Summit στο Παρίσι, στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου.

Η διεθνής Σύνοδος, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Γαλλίας, συγκέντρωσε περίπου 120 αντιπροσωπείες, μεταξύ των οποίων αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, εκπροσώπους ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, επιστήμονες, αστροναύτες και στελέχη της παγκόσμιας διαστημικής βιομηχανίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο Παρίσι βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, ο γενικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) Josef Aschbacher και ο Ευρωπαίος επίτροπος Andrius Kubilius.

Στην ατζέντα της Συνόδου βρέθηκαν η ασφάλεια και η άμυνα στο Διάστημα, η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και ανταγωνιστικότητα, η διαστημική οικονομία και το ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και η ασφαλής πρόσβαση στο Διάστημα και η βιώσιμη χρήση του.

Συζητήθηκαν ακόμη ζητήματα που αφορούν το φάσμα και τις δορυφορικές τροχιές, αλλά και το μέλλον της διαστημικής επιστήμης, της εξερεύνησης και των επανδρωμένων αποστολών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ελληνικό αποτύπωμα

Η παρουσία της Ελλάδας στη Σύνοδο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ανάπτυξη εθνικών δυνατοτήτων στον διαστημικό τομέα.

Σήμερα η χώρα διαθέτει 18 δορυφόρους σε τροχιά, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται εγχώριο οικοσύστημα κατασκευής δορυφόρων και δημιουργούνται υποδομές που αποσκοπούν στην ενίσχυση των ελληνικών τεχνολογικών δυνατοτήτων.

Στον τομέα της δορυφορικής συνδεσιμότητας, η Ελλάδα συμμετέχει στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες μέσω της κατασκευής του GOVSATCOM Hub στη χώρα, της συμμετοχής στο πρόγραμμα IRIS² και της ανάπτυξης δυνατοτήτων για την παρακολούθηση αντικειμένων στο Διάστημα.

Οι δράσεις αυτές αποτελούν μέρος της Εθνικής Στρατηγικής Διαστήματος με ορίζοντα το 2035 και του νέου Εθνικού Διαστημικού Προγράμματος «HELLAS-SPACE 2.0», προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την ESA και το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ), με στόχο να ενισχυθεί η ελληνική διαστημική βιομηχανία και να αυξηθεί η συμμετοχή πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων.

Το ζητούμενο είναι οι νέες υποδομές να έχουν εφαρμογή και πέρα από τον ίδιο τον διαστημικό τομέα. Μεταξύ των προβλεπόμενων χρήσεων είναι η έγκαιρη ανίχνευση και χαρτογράφηση δασικών πυρκαγιών, η παρακολούθηση πλημμυρών, η θαλάσσια επιτήρηση, η γεωργία ακριβείας, η προστασία κρίσιμων υποδομών και η παροχή ασφαλών επικοινωνιών σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές.

Στο επίκεντρο τα δεδομένα του Copernicus

Ένα από τα βασικά ζητήματα της Συνόδου ήταν και η αξιοποίηση των δεδομένων που προέρχονται από το Διάστημα, με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Copernicus να αποτελεί κομβικό εργαλείο για την παρατήρηση της Γης.

Η χρήση των δεδομένων αυτών αφορά ένα ευρύ πεδίο, από την παρακολούθηση του κλίματος και του περιβάλλοντος έως την πολιτική προστασία και την οικονομική δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο της Συνόδου υπογράφηκε η Διακήρυξη Copernicus, με τη συμμετοχή της γαλλικής κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ESA. Η Ελλάδα στηρίζει τη Διακήρυξη, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή της να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής και στην αξιοποίηση των διαστημικών δεδομένων.

Η πρώτη ελληνική παρουσία σε επανδρωμένη αποστολή

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσημα τη συμμετοχή του Αδριανού Γολέμη στην αποστολή PAM-6 της Vast προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Η αποστολή έχει προγραμματιστεί για το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τη NASA και την ESA.

Επικεφαλής του πληρώματος αναμένεται να είναι ο Γάλλος αστροναύτης Thomas Pesquet, ενώ στο πλήρωμα προβλέπεται να συμμετάσχουν επίσης ο Τσέχος Aleš Svoboda και ένας ακόμη Ευρωπαίος αστροναύτης.

Η συμμετοχή του Γολέμη αποτελεί την πρώτη παρουσία Έλληνα αστροναύτη σε επανδρωμένη διαστημική αποστολή.

Στην παρουσίαση του Έλληνα αστροναύτη ως μέλους του πληρώματος παρέστησαν ο Δημήτρης Παπαστεργίου, ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Κωνσταντίνος Καράντζαλος, ο πρόεδρος του ΕΛΚΕΔ Εμμαουήλ Ράμμος και η πλανητολόγος και εκπρόσωπος της Ελλάδας στην ESA Ανεζίνα Σολομωνίδου.

Από τους δορυφόρους στους μαθητές

Η ανάπτυξη του διαστημικού τομέα συνδέεται και με την επένδυση στην εκπαίδευση και το ανθρώπινο δυναμικό.

Στο πλαίσιο του εθνικού σχεδιασμού προωθείται πανελλήνιο μαθητικό διαστημικό πρόγραμμα, μέσω του οποίου ομάδες μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων θα έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν νανοδορυφόρους. Ο σχεδιασμός προβλέπει την τοποθέτηση σε τροχιά έως και οκτώ πραγματικών νανοδορυφόρων.

Στόχος είναι οι διαστημικές επιστήμες και οι δεξιότητες STEM να αποκτήσουν μεγαλύτερη παρουσία στη σχολική εκπαίδευση, δημιουργώντας παράλληλα μια δεξαμενή νέων επιστημόνων και μηχανικών για έναν κλάδο που διευρύνεται.

Η συνάντηση Μητσοτάκη – Μακρόν

Κατά την παραμονή του στο Παρίσι, ο Δημήτρης Παπαστεργίου συμμετείχε επίσης στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Γαλλίας Emmanuel Macron στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα διμερούς, ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος, με ιδιαίτερη έμφαση σε έργα συνδεσιμότητας.

«Η Ελλάδα χτίζει μεθοδικά και με συγκεκριμένα βήματα τη θέση της στο Διάστημα», δήλωσε ο Δημήτρης Παπαστεργίου, επισημαίνοντας ότι η χώρα διαθέτει πλέον 18 δορυφόρους σε τροχιά και αναπτύσσει ένα οικοσύστημα που μπορεί να σχεδιάζει, να κατασκευάζει και να καινοτομεί.

Ο υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή του Αδριανού Γολέμη στην αποστολή προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, υπογραμμίζοντας ότι, πέρα από την επιστημονική της σημασία, μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή έμπνευσης για τους νέους και να ενισχύσει το ενδιαφέρον μιας νέας γενιάς για την επιστήμη, τη μηχανική και την τεχνολογία.