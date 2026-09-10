Η Αφροδίτη Λατινοπούλου ζητά επαναφορά της ποδιάς: «Τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα ούτε μπουζούκια»

Τις ευχές της προς μαθητές και μαθήτριες για τη νέα σχολική χρονιά έστειλε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, μέσα από ανάρτησή της στα social media. Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην επαναφορά της ποδιάς στα σχολεία, αλλά και στην εμφάνιση των μαθητριών.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου ευχήθηκε στα παιδιά που ξεκινούν τα σχολεία, να έχουν μια καλή και δημιουργική χρονιά και να καταφέρουν να πετύχουν τους στόχους που έχουν θέσει.

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Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της καθιέρωσης σχολικής ποδιάς στην Ελλάδα, ένα μέτρο που υπήρχε στα σχολεία και καταργήθηκε τη δεκαετία του ’80στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια πρακτική που εφαρμόζεται ήδη σε σχολεία άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και σε ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

«Θα ήθελα πάρα πολύ να δω στην Ελλάδα να υπάρχει σχολική στολή όπως υπάρχει σε πάρα πολλά σχολεία στην Ευρώπη αλλά και σε πολύ ακριβά κολέγια και μάλιστα είναι και πολύ ωραίες στολές», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις μαθήτριες και στον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν να εμφανίζονται στο σχολείο. Σχολιάζοντας έντονα ορισμένες τάσεις στην εμφάνιση και το μακιγιάζ, χρησιμοποίησε τις χαρακτηριστικές εκφράσεις «νύχια του τυραννόσαυρου» και «βλεφαρίδα τέντα».

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Η ίδια υποστήριξε ότι τα κορίτσια δεν χρειάζονται υπερβολές στην εμφάνισή τους μέσα στο σχολικό περιβάλλον και τα προέτρεψε να απολαύσουν περισσότερο την ηλικία στην οποία βρίσκονται.

«Τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα ούτε μπουζούκια», ανέφερε, προσθέτοντας: «Καλό και το νύχι του τυραννόσαυρου, καλή και η βλεφαρίδα τέντα, καλό και το βραδινό μακιγιάζ αλλά κρατήστε το αν θέλετε να σας δουν έτσι τα αγόρια μετά τις σχολικές ώρες», λέει στο βίντεό της.

Κλείνοντας το μήνυμά της, κάλεσε τις μαθήτριες να χαρούν την εφηβεία και τα νιάτα τους, υπογραμμίζοντας ότι αυτά τα χρόνια «δεν γυρίζουν».

Στη λεζάντα που συνοδεύει το βίντεό της η Αφροδίτη Λατινοπούλου αναφέρει:

«Επειδή αύριο ανοίγουν τα σχολεία, καλή αρχή σε όλους τους μαθητές!

Αλλά κορίτσια μου προσοχή:

Λέμε όχι στα νύχια τυραννόσαυρου

Όχι στο βάψιμο των μπουζουκιών και φυσικά όχι στη βλεφαρίδα τέντα!

Τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα και σεβασμό από αγόρια και κορίτσια στους δασκάλους και τους καθηγητές μας!

Καλή σχολική χρονιά».