Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με την Αμάλ Κλούνεϊ: Στο επίκεντρο η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 10.09.2026 στο Μέγαρο Μαξίμου με τη γνωστή δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ.

Η Αμάλ Κλούνεϊ, βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Αθήνα και πραγματοποίησε συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στην οποία το «παρών» έδωσε και η σύζυγος του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι.

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Η Αμάλ Κλούνεϊ έχει ταξιδέψει στην ελληνική πρωτεύουσα με αφορμή την Ετήσια Συνάντηση Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO, η οποία είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Πέμπτης.

Στο επίκεντρο της συζήτησης στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν τον πολιτισμό και την πολιτιστική διπλωματία.