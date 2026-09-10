Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με την Αμάλ Κλούνεϊ: Στο επίκεντρο η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 10.09.2026 στο Μέγαρο Μαξίμου με τη γνωστή δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ.
Η Αμάλ Κλούνεϊ, βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Αθήνα και πραγματοποίησε συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στην οποία το «παρών» έδωσε και η σύζυγος του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι.
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Η Αμάλ Κλούνεϊ έχει ταξιδέψει στην ελληνική πρωτεύουσα με αφορμή την Ετήσια Συνάντηση Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO, η οποία είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Πέμπτης.
Στο επίκεντρο της συζήτησης στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν τον πολιτισμό και την πολιτιστική διπλωματία.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην προσπάθεια για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, ένα θέμα με το οποίο η Αμάλ Αλαμουντίν-Κλούνεϊ έχει ασχοληθεί εκτενώς και στο παρελθόν.
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Νωρίτερα η Αμάλ Αλαμουντίν-Κλούνεϊ έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα.
Η Αμάλ Αλαμουντίν βρίσκεται στην Αθήνα από το βράδυ της Τρίτης ενόψει της αποψινής συνάντησης των Πρεσβειρών Καλής Θελήσεων της Unesco, η οποία γίνεται για πρώτη φορά εκτός της έδρας του Οργανισμού στο Παρίσι και, φυσικά, πρώτη φορά στην Αθήνα.
Η συζήτηση θα αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον Πολιτισμό και θα απευθύνουν χαιρετισμό, εκτός από την Αμάλ Αλαμουντίν, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και η πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO για την Προστασία και την Προώθηση του Πολιτισμού, Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου, με πρωτοβουλία της οποίας γίνεται στην Αθήνα η εν λόγω εκδήλωση.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα ακολουθήσει στις 20:30 δείπνο στο Μουσείο της Ακρόπολης, στο οποίο θα παρευρεθεί ο πρωθυπουργός με τη σύζυγό του Μαρέβα Μητσοτάκη, η οποία θα απευθύνει και ομιλία.