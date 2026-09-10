Πέθανε ο Αλέκος Καλύβης: Δούρου και Σακελλαρίδης αποχαιρετούν το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς

Την απώλεια του Αλέκου Καλύβη, μιας από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες της συνδικαλιστικής και πολιτικής Αριστεράς, αποχαιρετούν με συλλυπητήρια μηνύματά τους η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, και ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης από τη Νέα Αριστερά.

Στις δηλώσεις τους η Ρένα Δούρου και ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης αναδεικνύουν τη μακρά παρουσία του Αλέκου Καλύβη στο εργατικό κίνημα, την καθοριστική συμβολή του στην πολιτική στροφή του Συνασπισμού προς τα κοινωνικά και εργασιακά ζητήματα, αλλά και τον ρόλο του στις διεργασίες που οδήγησαν στη συγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη δεκαετία του 2000.

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Ο Αλέκος Καλύβης δραστηριοποιήθηκε στον συνδικαλισμό των τραπεζών και στη ΓΣΕΕ, όπου διετέλεσε αναπληρωτής πρόεδρος με την Αυτόνομη Παρέμβαση. Παράλληλα, από τη θέση του υπευθύνου Εργατικής Πολιτικής στην Πολιτική Γραμματεία του Συνασπισμού, εργάστηκε για την ενίσχυση των δεσμών της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς με το οργανωμένο εργατικό κίνημα.

Υπήρξε στέλεχος του Αριστερού Ρεύματος και συμμετείχε ενεργά στο κίνημα κατά της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, στη Διεθνή Δράση και στο Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουμ. Η πολιτική του διαδρομή συνδέθηκε με μια περίοδο αναζητήσεων, συγκλίσεων και κοινής δράσης διαφορετικών ρευμάτων της Αριστεράς και των κοινωνικών κινημάτων.

Η Ρένα Δούρου χαρακτηρίζει τον Αλέκο Καλύβη έναν από τους «οδοδείκτες» της δικής της πολιτικής γενιάς και σημειώνει ότι ανήκει στην ιδιαίτερη κατηγορία στελεχών που συνδύαζαν την πολιτική δράση με την αναλυτική ικανότητα και μια συνολικά προοδευτική αντίληψη.

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Ανακαλώντας τη συνάντησή της μαζί του το 1997, όταν είχε μιλήσει σε συνέλευση της Νεολαίας του Συνασπισμού για τη θέση των νέων εργαζομένων, η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρεται στο «δέος» με το οποίο τον αντιμετώπιζαν τότε τα νεότερα στελέχη.

«Με ήθος και ευγένεια χαράσσει δρόμο, ποιώντας αριστερό ήθος», επισημαίνει, επιλέγοντας συνειδητά να μιλήσει για εκείνον σε χρόνο ενεστώτα. Όπως υπογραμμίζει, ο συνδικαλιστής, πολιτικός και κοινωνικός αγωνιστής Αλέκος Καλύβης αφήνει «μια τεράστια κοινωνική και πολιτική παρακαταθήκη», την οποία οι επόμενες γενιές της Αριστεράς καλούνται να συνεχίσουν.

Στη δική του δήλωση, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης περιγράφει τον Αλέκο Καλύβη ως «έναν σύντροφο σεμνό και στιβαρό», ο οποίος κέρδιζε τους συνομιλητές του με τη νηφαλιότητα και τη σκέψη του.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη συμβολή του στην «αριστερή στροφή» του Συνασπισμού και στη μετέπειτα συγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, ο Αλέκος Καλύβης σφράγισε μια εποχή κατά την οποία η ελληνική Αριστερά ριζοσπαστικοποιήθηκε, άνοιξε διαύλους με τα κοινωνικά κινήματα και απέκτησε μεγαλύτερη πολιτική αυτοπεποίθηση.

Πέρα από την πολιτική και συνδικαλιστική του συμβολή, στέκεται κυρίως στην προσωπική του στάση, στην απουσία έπαρσης και ιδιοτέλειας, στη σταθερότητα των ιδεών του και ταυτόχρονα στη διαρκή διαθεσιμότητά του για διάλογο.

«Θα μας λείψει η σκέψη του, η παρουσία του, η συντροφικότητά του», αναφέρει, εκφράζοντας θερμά συλλυπητήρια στη Μαίρη, στα παιδιά του και στους οικείους του. «Αντίο, σύντροφέ μας Αλέκο», καταλήγει.