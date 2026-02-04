Κυριάκος Μητσοτακης: Άφησε «παράθυρο» για την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά – «Να μας έχετε εμπιστοσύνη»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε αναφορά στους υγειονομικούς και την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά, το απόγευμα της Τετάρτης (04.02.2026) κατά τον προσυνεδριακό διάλογο, στα Ιωάννινα, για το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026 στην Αθήνα.

Το προσυνέδριο των Ιωαννίνων έχει θέμα «Κοινωνικό κράτος για όλους – Νέες προοπτικές και ευκαιρίες». Οι εργασίες προσυνέδριου χωρίζονται σε δύο ενότητες: Στο 1ο μέρος, το προσυνέδριο ασχολείται με τη θεματική ενότητα «Παιδεία – Υγεία – Εργασία – Κοινωνική Συνοχή» και στο 2ο μέρος, με συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με έναν μαθητή Λυκείου, μία επαγγελματία υγείας, μία ωφελούμενη προγράμματος της ΔΥΠΑ και μία ωφελούμενη προγράμματος πρόνοιας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μέλημά μας η φροντίδα των συμπολιτών μας που έχουν σήμερα περισσότερη ανάγκη»

«Ξεκινάμε το προσυνέδριο δίνοντας έμφαση, στην κοινωνική διάσταση της πολιτικής μας», τόνισε Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη της συζήτησης που είχε στην 2η ενότητα του προσυνεδριακού διαλόγου για το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με έναν μαθητή Λυκείου, μια επαγγελματία υγείας, μια ωφελούμενη προγράμματος ΔΥΠΑ και μια ωφελούμενη προγράμματος πρόνοιας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως είναι πολύ σημαντικό που ακούγονται στο προσυνέδριο από ωφελούμενους συμπολίτες μας μαρτυρίες για την νέα πραγματικότητα που βιώνουν μετά τις κοινωνικές πολιτικές της κυβέρνησης, που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με πολύ προσπάθεια και κόπο. Μάλιστα τόνισε ότι πάντα στο επίκεντρο και στην σκέψη, ήταν προσωπικές ιστορίες ανθρώπων που βρισκόταν σε δύσκολη κατάσταση και αναφέρθηκε στην περίπτωση μητέρας ατόμου ΑΜΕΑ η οποία με την μαρτυρία της άνοιξε την συζήτηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει για έναν άνθρωπο με βαριά αναπηρία να χει τη δυνατότητα να έχει δίπλα του έναν άνθρωπο, προσωπικό βοηθό, που θα του επιτρέψει να έχει και πάλι αυτονομία στη ζωή του να μπορέσει υπό προϋποθέσεις να ενταχθεί στην κοινωνική, επαγγελματική ζωή, να βγει από αυτό το αδιέξοδο του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι άνθρωποι αυτοί ήταν καταδικασμένοι να παραμένουν, πριν την εφαρμογή αυτού του προγράμματος, ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Το πρόγραμμα αυτό, όπως διευκρίνισε, δεν ωφελεί μόνο τα άτομα με βαριά αναπηρία, ωφελεί τις οικογένειες και ειδικά τις μονογονεϊκές, γιατί το κράτος δίνει την δυνατότητα στους συγγενείς να υποστηρίξουν τον άνθρωπό τους και να αναζητήσουν μια απασχόληση.

«Δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερο πρόγραμμα το οποίο να καταδεικνύει το μέλημα της κυβέρνησης μας και κυρίως το μέλημα της μεγάλης παράταξης που παραμένει στην καρδιά και την ψυχή της, μια βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη. Μέλημά μας είναι η φροντίδα των συμπολιτών μας που έχουν σήμερα περισσότερη ανάγκη», τόνισε.

Απευθυνόμενος στην Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε, πως ήταν ένα επίπονο πρόγραμμα που κατάφεραν να υλοποιήσουν , θα είναι ένα πρόγραμμα που θα έχει συνεχεία και θα επεκταθεί.

Παράλληλα επισήμανε, πως αυτό το πρόγραμμα εντάσσεται σε μια συνολική πολιτική της κυβέρνησης για τα άτομα με αναπηρία ενώ υπογράμμισε πως για πρώτη φορά η κυβέρνηση αντιμετώπισε την αναπηρία οριζόντια και αναφέρθηκε στην κάρτα αναπηρίας.