Κυριάκος Μητσοτάκης: Αλλάξαμε την Ελλάδα, οι πολίτες θα μας εμπιστευτούν και το 2027

Μέσα σε πανηγυρικό κλίμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε δεκτός στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας των εργαζομένων της Νέας Δημοκρατίας, καθώς σήμερα συμπληρώνονται 10 χρόνια από τη μέρα που ανέλαβε την ηγεσία της ΝΔ.

«Η Νέα Δημοκρατία παραμένει η κυρίαρχη πολιτική δύναμη στην πατρίδα μας» τόνισε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση, παρουσία υπουργών, βουλευτών και στελεχών και φίλων του κόμματος. «Κερδίσαμε όλες τις εθνικές, ευρωπαϊκές, δημοτικές, περιφερειακές εκλογές οι οποίες έγιναν αυτό το διάστημα. Αλλάξαμε την Ελλάδα -θυμηθείτε πού ήταν η Ελλάδα το 2016 και πού είναι σήμερα. Αλλά, κυρίως, χτίσαμε βαθιές και στέρεες σχέσεις εμπιστοσύνης με μια πλατιά κοινωνική συμμαχία πολιτών, οι οποίοι πίστεψαν ότι πράγματι η πολιτική μπορεί τελικά να οδηγεί σε αποτελέσματα τα οποία θα βελτιώνουν τις ζωές των Ελληνίδων και των Ελλήνων» ανέφερε.

Επισήμανε ότι η ΝΔ είναι ένα βαθιά λαϊκό κόμμα, το οποίο εξακολουθεί σήμερα και παραμένει η μόνη ισχυρή, κυρίαρχη πολιτική δύναμη στη χώρα, η μόνη δύναμη η οποία εγγυάται και τη σταθερότητα και την προκοπή.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για ένα καλύτερο σύστημα υγείας, για μία καλύτερη παιδεία, για μία χώρα η οποία είναι ασφαλής, για μία χώρα η οποία στηρίζει τις πραγματικές παραγωγικές δυνάμεις του τόπου μας, με ορίζοντα τις εκλογές του 2027, στις οποίες, όπως είπε, «είμαι σίγουρος ότι και πάλι οι Έλληνες πολίτες θα μας εμπιστευτούν για να πετύχουμε κάτι το οποίο δεν θα έχει προηγούμενο στην πολιτική ιστορία του τόπου, αλλά με απώτατο ορίζοντα την Ελλάδα του 2030».

Η βασιλόπιτα της ΝΔ
Η βασιλόπιτα της ΝΔ / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

«Θυμίζω ότι είναι μία ημερομηνία με τον δικό της ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς τότε, το 2030, θα συμπληρώνονται 200 χρόνια από τη «ληξιαρχική» πράξη γέννησης του νεοελληνικού κράτους. Νομίζω ότι αυτό είναι και το ορόσημο το οποίο πρέπει να θέσουμε στους εαυτούς μας για να τελειώσουμε οριστικά και αμετάκλητα με όλες τις παθογένειες ενός κράτους, οι οποίες παθογένειες μας ταλαιπώρησαν και μας ταλαιπωρούν ακόμα. Αλλά αυτή τη μάχη, αυτόν τον πόλεμο θα τον κερδίσουμε, έστω και αν κάποιες μάχες μας δυσκολεύουν, για ένα κράτος το οποίο θα είναι πραγματικά λειτουργικό, αξιοκρατικό, στην υπηρεσία των πολιτών» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

