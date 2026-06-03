Γεωργιάδης για την viral φωτογραφία με Ανδρουλάκη και Κωνσταντοπούλου: «Έφτασαν να κάνουν διαρροή από το ΠΑΣΟΚ ότι αυτό δεν ήταν το τραπέζι μου»

Πολλά τα απόνερα της φωτογραφίας που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και ανέβασε ο Άδωνις Γεωργιάδης από την γιορτή για τα 50 χρόνια «Μασούτης» όπου βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι με τον Νίκο Ανδρουλάκη και την Ζωή Κωνσταντοπούλου και δεν αντάλλαξαν κουβέντα. Η φωτογραφία έγινε viral κυρίως λόγω των εκφράσεων στα πρόσωπα των πολιτικών που δεν περνούν και την καλύτερη περίοδο στις σχέσεις τους.

Σήμερα (03/06/2026) ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος ήταν εκείνος που ανέβασε τη φωτογραφία, έκανε μια ανάρτηση και κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για πολιτική ελαφρότητα και έλλειψη στοιχειώδους λογικής. Κάνει μάλιστα και αποκαλύψεις.

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Πρώτον, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν πολύ θερμοί μεταξύ τους, δεύτερον, ότι ο ίδιος δεν καθόταν στο ίδιο τραπέζι αλλά μαζί με τον πρώην πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή αλλά πήγε στο συγκεκριμένο για να συνομιλήσει με τον έτερο υπουργό, Τάκη Θεοδωρικάκο και επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ έστειλε στους δημοσιογράφους επίσημη διαρροή για την περίφημη φωτό.

Στην διαρροή σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη το ΠΑΣΟΚ αναφέρει: «Επί του παραπολιτικού που διακινείται, σας διευκρινίζω προς αποκατάσταση των γεγονότων: ο κ. Γεωργιάδης δεν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τους πολιτικούς αρχηγούς. Η καρέκλα που τον βλέπετε να κάθεται στη φωτογραφία, ήταν η θέση του CEO της εταιρείας Μασούτη, και ήρθε για πέντε λεπτά όταν σηκώθηκε ο CEO για να μιλήσει στον Υπουργό Ανάπτυξης».

Η ανάρτηση καταλήγει ως εξής: «Τώρα καταλαβαίνετε τί σας λέω; Ο κ. Ανδρουλάκης που δεν έχει κάνει ακόμη διαρροή για την πρόταση Χάρη Δούκα να διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ υπέρ του Αλέξη Τσίπρα και θεώρησε σημαντικότερη την φωτό από τα 50 χρόνια «Μασούτης» και έκανε διαρροή μην τυχόν και πιστέψει κάποιος ότι βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι μαζί μου…σας το είπα πολλές φορές δεν κάνει για την πολιτική αυτός ο άνθρωπος….»

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Όλη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Έχω πραγματικά εκπλαγεί με την πολιτική ελαφρότητα και την έλλειψη στοιχειώδους λογικής του ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη.

Θεωρώ ότι όπως πάει το μονοψήφιο ποσοστό του είναι αναπόφευκτο. Δείτε με τί ασχολείται ολόκληρο κόμμα Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως. Χθες ήμασταν προσκεκλημένοι από τον καλό μου φίλο κ. Ιωάννη Μασούτη για να συνεορτάσουμε τα 50 χρόνια «Μασούτης» και την μεγάλη πρόοδο αυτής της αμιγούς Ελληνικής εταιρίας. Εγώ κάθομαι στο τραπέζι με τον πρώην πρωθυπουργό κ. Κώστα Καραμανλή και με τον Διοικητή της ΤτΕ κ. Στουρνάρα. Στο διπλανό τραπέζι κάθονται ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Έχω πραγματικά εκπλαγεί με την πολιτική ελαφρότητα και την έλλειψη στοιχειώδους λογικής του @pasok του @androulakisnick θεωρώ ότι όπως πάει το μονοψήφιο ποσοστό του είναι αναπόφευκτο. Δείτε με τί ασχολείται ολόκληρο κόμμα Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως. Χθες ήμασταν προσκεκλημένοι… pic.twitter.com/r9xkuVRZU6 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 3, 2026

Κάποια στιγμή πηγαίνω για λίγο δίπλα για να μιλήσω με τον φίλο μου τον Τάκη και μας βγάζουν φωτό στο τραπέζι. Φωτό που ανέβασα ανάμεσα σε άλλες (ξέροντας για να είμαι ειλικρινής ότι θα γίνει φασαρία). Πράγματι με τους δύο πολιτικούς αρχηγούς (που μεταξύ τους ήταν πολύ θερμοί…) δεν αντήλλαξα κουβέντα, δεν διανύουμε άλλωστε καμία περίοδο αμοιβαίας συμπάθειας. Ξύπνησα το πρωί η φωτό έπαιζε παντού, ο ένας έλεγε το ένα ο άλλος το άλλο, η εκδήλωση «Μασούτης» έγινε πανελληνίως γνωστή, όλα καλά. Εγώ ξεκίνησα την περιοδεία μου στην Βόρεια Ελλάδα για αλλεπάλληλα εγκαίνια σε Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία από Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Καβάλα ως Αλεξανδρούπολη, χαμός. Και τί μαθαίνω; Το ΠΑΣΟΚ έστειλε στους δημοσιογράφους επίσημη διαρροή για την περίφημη φωτό: «Επί του παραπολιτικού που διακινείται, σας διευκρινίζω προς αποκατάσταση των γεγονότων: ο κ. Γεωργιάδης δεν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τους πολιτικούς αρχηγούς. Η καρέκλα που τον βλέπετε να κάθεται στη φωτογραφία, ήταν η θέση του CEO της εταιρείας Μασούτη, και ήρθε για πέντε λεπτά όταν σηκώθηκε ο CEO για να μιλήσει στον Υπουργό Ανάπτυξης».

Τώρα καταλαβαίνετε τί σας λέω; Ο κ. Ανδρουλάκης που δεν έχει κάνει ακόμη διαρροή για την πρόταση Χάρη Δούκα να διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ υπέρ του Αλέξη Τσίπρα και θεώρησε σημαντικότερη την φωτό από τα 50 χρόνια «Μασούτης» και έκανε διαρροή μην τυχόν και πιστέψει κάποιος ότι βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι μαζί μου…σας το είπα πολλές φορές δεν κάνει για την πολιτική αυτός ο άνθρωπος….