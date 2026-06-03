Παραιτήθηκε ο Γιάννης Μαντζουράνης από τον ΣΥΡΙΖΑ

Την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία υπέβαλε ο Γιάννης Μαντζουράνης, με επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο, καθώς και στα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής.

Στην επιστολή παραίτησής του από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Μαντζουράνης κάνει λόγο για τα «επικίνδυνα αδιέξοδα» που, όπως αναφέρει, δημιουργεί η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι οι σημερινές συνθήκες επιβάλλουν «δύσκολες αποφάσεις».

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Ο κ. Μαντζουράνης αναφέρει ότι η απόφασή του ελήφθη μετά από συνεκτίμηση των πολιτικών εξελίξεων και των κομματικών επιλογών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην «πρωτοβουλία για ανασυγκρότηση της μεγάλης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης», η οποία, όπως σημειώνει, έχει ήδη ξεκινήσει.

Με την επιστολή του κάνει γνωστή την παραίτησή του από την Πολιτική Γραμματεία, την Κεντρική Επιτροπή και την ιδιότητα του μέλους του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Διευκρινίζει ότι η αποχώρησή του από το κόμμα δεν συνεπάγεται απομάκρυνση από την πολιτική δράση. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, η απόφαση αυτή «δεν σημαίνει αποχώρηση από τους αγώνες για εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία και κοινωνική δικαιοσύνη», αλλά εκφράζει την πρόθεσή του να συνεχίσει να συμβάλλει από τη θέση που θεωρεί πιο αποτελεσματική.

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Η επιστολή Μαντζουράνη

«Προς τον Πρόεδρο, τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία

Συντρόφισσες και Σύντροφοι,

με βάση την πολιτική διαδρομή, την εμπειρία και την άποψη καθενός για όσα αυτή τη στιγμή συμβαίνουν στην προοδευτική παράταξη και την πατρίδα μας, καθώς και με κριτήριο τη συμβολή στην έξοδο από τα σημερινά επικίνδυνα αδιέξοδα, που δημιουργεί η διακυβέρνηση της ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη, επιβάλλονται δύσκολες αποφάσεις.

Μετά από συνεκτίμηση όλων των πραγματικών δεδομένων, των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων και κομματικών επιλογών, αλλά και κυρίως την πρωτοβουλία για ανασυγκρότηση της μεγάλης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης, που ήδη ξεκίνησε, παραιτούμαι από μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, της Κεντρικής Επιτροπής, καθώς και του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία. Αυτή η απόφαση δεν σημαίνει αποχώρηση από τους αγώνες για εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία και κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά δηλώνει την πρόθεσή μου να συμμετάσχω σ’ αυτούς από όποια θέση κρίνω πιο αποτελεσματική και πρόσφορη.

Αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω όσους συμπορευτήκαμε στη συλλογική διαδρομή για την προκοπή της πατρίδας με συντροφικότητα και εμπιστοσύνη. Ελπίζω ότι σύντομα θα βρεθούμε και πάλι μαζί, γιατί ό,τι κι αν αυτή τη στιγμή μας διαφοροποιεί, παραμένει ζωντανή και μας ενώνει η αγάπη για τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία και πάνω απ’ όλα την Ελλάδα.

Αθήνα, 3-6-2026

Γιάννης Μαντζουράνης»