Στη μάχη της «χαλαρής» ψήφου η ΝΔ: Το στοίχημα για «υψηλές πτήσεις» την πρώτη Κυριακή με το βλέμμα σε Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά

Στη στρατηγική της μίας κάλπης «επενδύει» η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές, με απώτερο στόχο να αποδυναμώσει τη διάθεση ψηφοφόρων για «χαλαρή» ψήφο στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση.

Η αίσθηση, που είναι κυρίαρχη σήμερα στη δημόσια σφαίρα, ότι θα στηθούν κάλπες και τη δεύτερη Κυριακή, και ότι οι επαναληπτικές εκλογές είναι αυτές που θα βγάλουν κυβέρνηση, έχει κινητοποιήσει το Μέγαρο Μαξίμου και την Πειραιώς, που εκπέμπουν το μήνυμα για ισχυρή εντολή στη ΝΔ από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση.

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«Δεν υφίσταται η λογική των δεύτερων ή τρίτων εκλογών. Η κάλπη είναι μία» δηλώνει στέλεχος της κυβέρνησης.

Ο κίνδυνος ανατροπής

Σε κάθε περίπτωση, η επιδίωξη του κυβερνώντος κόμματος είναι να πετύχει «υψηλές πτήσεις» από την πρώτη Κυριακή, καθώς αν βρεθεί κάτω από το κρίσιμο για το μπόνους εδρών, ποσοστό του 25%, τότε ο δεύτερος γύρος, ανάλογα και με το ποσοστό του δεύτερου κόμματος, μπορεί να οδηγήσει σε νέα δεδομένα.

Και ακόμη και αν δεν επιτευχθεί ο στόχος της ΝΔ για αυτοδυναμία, το να καταστεί το κυβερνών κόμμα ο κυρίαρχος «παίχτης» στο πολιτικό σκηνικό είναι υψίστης σημασίας για την Πειραιώς, για δύο λόγους. Πρώτον, θα είναι η πολιτική δύναμη που θα θέσει τους όρους για κυβέρνηση συνεργασίας, και δεύτερον, έχοντας υψηλό ποσοστό στην πρώτη κάλπη δεν θα κινδυνεύσει με ανατροπή εφόσον χρειαστούν επαναληπτικές εκλογές.

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Κυριαρχία της ΝΔ με απόσταση ασφαλείας από το δεύτερο κόμμα

Σε αυτή τη χρονική στιγμή, και μετά την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων, του ΕΛ.Α.Σ. και του Ελπίδα για τη Δημοκρατία, η ΝΔ κρατά τις δυνάμεις της και οι αναταράξεις αφορούν πρωτίστως το χώρο της αντιπολίτευσης.

Μια νέα δημοσκόπηση που είδε χθες το φως της δημοσιότητας, αυτή της Pulse για τον ΣΚΑΪ, στην εκτίμηση ψήφου, το κυβερνών κόμμα διατηρεί τα ποσοστά του και αποτυπώνεται στο 29,5%.

Δεύτερη δύναμη καταγράφεται και σε αυτή τη μέτρηση το νεοσύσταστο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%, με το ΠΑΣΟΚ να υποχωρεί στην τρίτη θέση με 11,5% και το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού να ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής με 11%. Σημαντικές οι απώλειες για την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου και την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Κοντά στην είσοδο στη Βουλή βρίσκονται η Φωνή Λογικής με 3,5% και το ΜέΡΑ 25 με 3%.

Το διακύβευμα της πολιτικής σταθερότητας

Επίσης, σύμφωνα με τα ποιοτικά ευρήματα της έρευνας της Pulse, το ποσοστό των πολιτών που θα ψηφίσει με βασικό κριτήριο την προοπτική είναι εξαιρετικά υψηλό, κάτι που ενισχύει την απόφαση της κυβέρνησης να «επενδύει» στο διακύβευμα της πολιτικής σταθερότητας ως προϋπόθεση για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας και της αντιμετώπισης απειλών, από όπου και αν προέρχονται.

Επιχείρηση – «αποδυνάμωση» των νέων κομμάτων

Με πρόταγμα την υλοποίηση των προεκλογικών δεσμεύσεων και την μεταρρυθμιστική του ατζέντα για την επόμενη τετραετία, ως το 2030, με κορωνίδα την Αναθεώρηση του Συντάγματος, το Μέγαρο Μαξίμου θα επιχειρήσει το επόμενο διάστημα, όχι μόνο να διατηρήσει την δημοσκοπική κυριαρχία της ΝΔ αλλά και να ανασχέσει τη δυναμική των νέων κομμάτων, αυτών του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, και ενδεχομένως σύντομα, και του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος φέρεται να είναι λίγα βήματα πριν ανακοινώσει την πολιτική του πρωτοβουλία.

Με στόχο τη συσπείρωση

Στο «ραντάρ» της ΝΔ μπαίνουν κυρίως οι νεότερες ηλικίες αλλά και συγκεκριμένες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες, που απομακρύνθηκαν στις ευρωεκλογές από τη «γαλάζια» παράταξη και μετακινήθηκαν είτε προς τη «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων, είτε προς κόμματα δεξιότερα της ΝΔ.

Με το σύνθημα «ότι είπαμε το κάναμε και θα κάνουμε ακόμη περισσότερα» το Μαξίμου «ποντάρει» στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο, και στα νέα μέτρα στήριξης των πολιτών, με έμφαση σε νέες μειώσεις φόρων που οδηγούν σε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος.