Το ΠΑΣΟΚ «φλερτάρει» με νέα εσωκομματική δίνη μετά την απώλεια της δεύτερης θέσης στις δημοσκοπήσεις

Η δημοσκοπική φτώχεια φέρνει γκρίνια και το ΠΑΣΟΚ φλερτάρει με το να εισέλθει σε νέα εσωκομματική δίνη, ακριβώς τη στιγμή που δεν την χρειάζεται, αφού πέρασε πολλά για να βγει από την προηγούμενη χωρίς μεγάλες απώλειες και να πέσει ενωμένο, μετά από το συνέδριό του, στην μάχη για τις επικείμενες εθνικές εκλογές.

Στην πραγματικότητα, στο ΠΑΣΟΚ επικρατεί αναστάτωση μετά τις πρώτες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας στον απόηχο της ίδρυσης δύο νέων κομμάτων, αυτών του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού αντίστοιχα, αφού για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό βρέθηκε στην τρίτη ή και την τέταρτη θέση, πολύ μακριά από τον στόχο που του επέτρεπε η «κλειδωμένη» δεύτερη θέση, για πρωτιά στις εθνικές εκλογές. Η αναστάτωση αυτή, προκάλεσε ενστικτώδεις σκέψεις αυτοσυντήρησης, με τον Χάρη Δούκα να αφήνει να εννοηθεί ότι θα ήταν δυνατή μία σύμπλευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μετά από τις εκλογές, στον βαθμό που τα δύο κόμματα εκλογικά ήταν μαζί κοντά στο ποσοστό της ΝΔ και είχαν από κοινού τη δυνατότητα ανατροπής της. Μία δήλωση, που ήταν αρκετή για να ανοίξει τον ασκό του Αιόλου.

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Παρά τις διευκρινιστικές δηλώσεις στις οποίες προέβη, όχι χωρίς παραίνεση, ο δήμαρχος Αθηναίων, δηλώνοντας μεταξύ άλλων την πίστη του στις αποφάσεις του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, στον Χάρη Δούκα έσπευσε να απαντήσει το εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς.

Παρατηρώντας ότι η επίτευξη της πρωτιάς είναι κρίσιμη ώστε να διαμορφωθούν οι όροι για μία πραγματικά προοδευτική διακυβέρνηση με πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε ότι μόνο το τελευταίο είναι ικανό να νικήσει τη ΝΔ στο δίπολο και πως αντίθετα τα άλλα κόμματα συσπειρώνουν τη ΝΔ. «Για να ηττηθεί η ΝΔ πρέπει το κόμμα που βρίσκεται απέναντί της να μπορεί να προσελκύσει ψηφοφόρους από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα και από όσους την ψήφισαν», είπε (ΕΡΤnews), εκτιμώντας ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πετύχει κάτι τέτοιο, παρατηρώντας ταυτόχρονα ότι για αυτόν τον λόγο και όχι μόνο «δεν πρέπει να θολώνει το μήνυμα».

Θύμισε εξάλλου ότι η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ δηλώνει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν αποτελεί για εκείνους όμορο χώρο και άλλα στελέχη του, όπως ο κ. Σιακαντάρης δηλώνουν ότι δεν θεωρούν τη Δεξιά ως στρατηγικό αντίπαλο.

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Μετά την πρώτη της αντίδραση λίγες ώρες μετά από την επίμαχη δήλωση, με την οποία περίπου ζητούσε από όλους όσοι αγαπούν το ΠΑΣΟΚ να το… αποδείξουν, συνεχίζοντας ενωμένοι στον δρόμο προς τη νίκη, με αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης, η Άννα Διαμαντοπούλου επανήλθε (Παραπολιτικά 90,1) καλώντας όλους να επικεντρωθούν στο πώς θα κερδίσει το ΠΑΣΟΚ τη μάχη που θέλει. Περιέγραψε πάντως τον Αλέξη Τσίπρα ως ‘εκπρόσωπο του λαϊκισμού’ και το κόμμα του ως να μην έχει γνωστές θέσεις προς το παρόν και επέμεινε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτή τη στιγμή να απαντά το ΠΑΣΟΚ σε ερωτήματα σχετικά με το αν θα συνεργαστεί και με ποιους, ή αν δε θα συνεργαστεί με κανέναν την επομένη των εκλογών. Στο ερώτημα πάντως, αν όσα είπε ο δήμαρχος Αθηναίων συνιστούν αιτία διαγραφής του από το ΠΑΣΟΚ, η πολύπειρη πρώην υπουργός και νυν υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του κόμματος απάντησε ότι «οι διαγραφές δεν φέρνουν ποτέ κανένα αποτέλεσμα».

Στο ΠΑΣΟΚ εξάλλου, εξακολουθούν να πιστεύουν ότι μόλις «κάτσει η σκόνη» από την παρουσίαση των δύο κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού αντίστοιχα, η αντιπαράθεση θα μετατεθεί εκεί που θα έπρεπε να είναι, στο πεδίο των προτάσεων και των προγραμματικών θέσεων, και τότε θα φανεί η διαφορά υπέρ του ΠΑΣΟΚ που έχει ήδη έτοιμο κυβερνητικό, ρεαλιστικό και κοστολογημένο πρόγραμμα.