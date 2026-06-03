Πολιτική

Γαβριήλ Σακελλαρίδης για αποχωρήσεις Νέας Αριστεράς: «Είναι μια απόφαση που πρέπει να τιμήσουμε»

«Εμείς συνεχίζουμε ως Νέα Αριστερά, δεν μπορώ να πω στον καθένα τι θα κάνει με την έδρα» ο πρόεδρος του κόμματος
Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης
Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης / Eurokinissi
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Για τις αποχωρήσεις βουλευτών και μελών από τη Νέα Αριστερά μίλησε ο πρόεδρος του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης στην ΕΡΤnews και είπε πως «είναι μια απόφαση που πρέπει να τιμήσουμε. Εμείς συνεχίζουμε ως Νέα Αριστερά. Δεν μπορώ να πω στον καθένα τι θα κάνει με την έδρα».

«Η Κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ήταν μια αξιόμαχη ομάδα. Πρέπει να υπάρχει η Νέα Αριστερά στη Βουλή» είπε στη συνέχεια ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε πως «περιμένω τις προγραμματικές δηλώσεις, μέχρι στιγμής είναι μόνο λόγια».

«Προγραμματικός διάλογος με όλους του υπάρχοντες πολιτικούς σχηματισμούς» είπε στο τέλος ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης για τη μεγάλη κρίση στον προοδευτικό χώρο και το μέλλον της Αριστεράς.

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