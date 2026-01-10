Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ανάρτηση με βίντεο ΑΙ για τα 10 χρόνια στην ηγεσία της ΝΔ – «Συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα»

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος που ηγούμαι της μεγαλύτερης παράταξης της πατρίδας μας», γράφει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμπληρώνει σήμερα 10 χρόνια στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.

Τον Ιανουάριο του 2016 ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλαβε την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας και από τον Ιούλιο του 2019 πρωθυπουργός της χώρας.

Στα social media του πρωθυπουργού ανέβηκε βίντεο που δημιουργήθηκε μέσω της τεχνητής νοημοσύνης με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας (2016-2026).

«Σήμερα συμπληρώνονται 10 χρόνια από την εκλογή μου στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος που ηγούμαι της μεγαλύτερης παράταξης της πατρίδας μας. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Μαζί συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος και την ίδια αποφασιστικότητα», αναφέρεται στη λεζάντα του βίντεο.

