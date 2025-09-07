Κυριάκος Μητσοτάκης από ΔΕΘ: Παραπάνω από 170 κέντρα υγείας στην περιφέρεια ξαναγίνονται ουσιαστικά καινούρια

«Με ρεκόρ χειρουργείων – άνω των 530.000 – κλείνει το 2025», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Κυριακή (07.09.2025) στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Απαντώντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ σε ερώτηση για τις καθημερινές διαμαρτυρίες σε νοσοκομεία της Αττικής και της περιφέρειας, τις καταγγελίες για ελλείψεις γιατρών, αλλά και το αν η σχεδιάζει καλύτερες αποδοχές για το προσωπικό του ΕΣΥ ώστε να καλυφθούν τα κενά, ανέφερε πως έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει δώσει προτεραιότητα στο σύστημα υγείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαστε», όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «μπροστά στο μεγαλύτερο πρόγραμμα ανακαίνισης υποδομών του ΕΣΥ από συστάσεώς του. Παραπάνω από 90 τμήματα επειγόντων περιστατικών ανακαινίζονται.

Παραπάνω από 170 κέντρα υγείας στην περιφέρεια ξαναγίνονται ουσιαστικά καινούρια», ανέφερε αρχικά και παρέθεσε στοιχεία από τις ψηφιακές τομές, που -όπως είπε- συντελούνται στο ΕΣΥ και βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη.

«Η τεχνολογία μπαίνει πια στην υγεία. Το βραχιολάκι στις εφημερίες εφαρμόστηκε με επιτυχία, μείωσε τον χρόνο και έκανε πολύ καλύτερη τη διαχείριση των περιστατικών. Τα απογευματινά χειρουργεία αποφόρτισαν τις λίστες αναμονής. Το 2025 θα κλείσει με ρεκόρ χειρουργείων στη χώρα – αν δεν κάνω λάθος, πάνω από 530.000».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το προσωπικό του ΕΣΥ παραδέχθηκε πως έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό γιατρών και νοσηλευτών που είχαμε ποτέ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά θέλουμε και άλλους, όπως είπε:

«Ειδικά σε συγκεκριμένες ειδικότητες, όπου έχουμε ελλείψεις. Δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα, το βλέπουμε παντού στην Ευρώπη. Έχουμε βελτιώσει σημαντικά τις απολαβές των γιατρών – όχι όσο θα θέλαμε, αλλά υπάρχει πρόοδος. Και με αυξήσεις στις αποδοχές, αλλά και με μείωση της φορολογίας. Αναφέρω ειδικά την αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών, την οποία υλοποιούμε τον τελευταίο χρόνο. Και θα επιμείνουμε σε αυτήν την προσπάθεια», σημείωσε.

Μητσοτάκης: «Η εικόνα του ΕΣΥ είναι καλύτερη από τους νοσηλευόμενους, παρά από τους συνδικαλιστές ή τα μέσα ενημέρωσης»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην πρόληψη, την οποία χαρακτήρισε «επανάσταση». Το υπουργείο Υγείας, όπως είπε, δεν είναι Υπουργείο Ασθένειας, είναι Υπουργείο Υγείας: «Έχουν σωθεί δεκάδες χιλιάδες ζωές από τις προληπτικές εξετάσεις που δρομολογήσαμε. Και είμαστε στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης ως προς την καινοτομία», τόνισε.

Κλείνοντας, έστειλε σαφές μήνυμα προς τους εργαζόμενους που διαμαρτύρονται:

«Δεν πρόκειται να επιτρέψω σε μια πολύ μικρή μερίδα συνδικαλιστών που θέλουν κάθε φορά να κάνουν φασαρία σε ένα νοσοκομείο να ακυρώσει όλη αυτή την προσπάθεια που έγινε. Το ”ΕΣΥ ανήκει σε όλους”. Όταν ρωτάμε τους νοσηλευόμενους, η εικόνα που παίρνουμε είναι πολύ καλύτερη από αυτή που συχνά παρουσιάζεται από συνδικαλιστές ή μέσα ενημέρωσης. Θέλω να παρουσιάζεται ολόκληρη η εικόνα του ΕΣΥ – και τα προβλήματα, αλλά και τα πολλά καλά που έχουν γίνει».

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι προτιμά να συνομιλεί με «υπεύθυνους και σοβαρούς γιατρούς και νοσηλευτές, αλλά κυρίως με τους ασθενείς»:

«Το ΕΣΥ υπάρχει για να υπηρετεί τους ασθενείς. Όταν οι ασθενείς μας λένε κάτι που πρέπει να βελτιώσουμε, πρέπει να το ακούμε πολύ προσεκτικά. Αλλά και όταν μας λένε ”Μπράβο” για κάτι, να το κρατάμε. Γιατί αυτό μας δίνει δύναμη για να γινόμαστε ακόμα καλύτεροι», κατέληξε.