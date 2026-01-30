Κυριάκος Μητσοτάκης από Καστέλλι: Η Κρήτη αλλάζει, το 2028 σε λειτουργία το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο της Ευρώπης

Στο εργοτάξιο του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλλι βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής (30.01.2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια επίσκεψη με σαφή στόχευση να υπογραμμιστεί η πρόοδος του έργου και να «κλειδώσει» το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του από την Κρήτη, το αεροδρόμιο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2028, χαρακτηρίζοντάς το «το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στην Ευρώπη».

«Η Κρήτη αλλάζει, μπαίνει με ταχύτητα στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, λύνοντας εκκρεμότητες από το παρελθόν και θωρακίζεται με έργα υποδομής», σημείωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι «σήμερα (σσ 30/01/2026) υπεγράφη και αυτή η εκκρεμότητα, η σύμβαση αεροναυτιλίας, ώστε να είμαστε σίγουροι πως το χρονοδιάγραμμα θα τηρηθεί». Με την υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων αεροναυτιλίας, το έργο μπαίνει σε οριστική τροχιά ολοκλήρωσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το Καστέλλι «το μεγαλύτερο εργοτάξιο στη χώρα» και έκανε λόγο για κατασκευή που «προχωρά με μεγάλη ταχύτητα», υπογραμμίζοντας ότι το νέο αεροδρόμιο θα μπορεί να υποδέχεται υπερδιπλάσιες πτήσεις σε σχέση με τις σημερινές δυνατότητες. Συνέδεσε, μάλιστα, το έργο με τον συνολικότερο σχεδιασμό υποδομών στο νησί, κάνοντας ειδική αναφορά στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), ως έργο συμπληρωματικό που θα ενισχύσει τη λειτουργικότητα της νέας πύλης εισόδου.

Σε ό,τι αφορά το νέο διεθνές αεροδρόμιο, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι θα υποδέχεται υπερδιπλάσιες πτήσεις από αυτές που υποδέχεται σήμερα το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», σχολιάζοντας ότι και για το Ηράκλειο θα αποτελέσει όφελος η αξιοποίηση της έκτασης που τώρα βρίσκεται το αεροδρόμιο.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη προστασίας των πολιτιστικών ευρημάτων που εντοπίζονται στην περιοχή, σημειώνοντας –«ως Κρητικός», όπως είπε– την ευαισθησία του για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας υπογράμμισε ότι οι εργασίες για το αεροδρόμιο έχουν φτάσει στο 67% και πως το νέο διεθνές αεροδρόμιο Ηρακλείου θα λειτουργήσει μέσα στο 2028.

Αμέσως μετά την άφιξή του, ο πρωθυπουργός επιβιβάστηκε σε βαν και ξεναγήθηκε στους χώρους του εργοταξίου, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε η τελετή υπογραφής της σύμβασης σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του terminal.

Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκαν στο εργοτάξιο ο πρόεδρος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργος Περιστέρης, ο νέος διοικητής της ΥΠΑ Γιώργος Βαγενάς, καθώς και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: ο υπουργός Χρίστος Δήμας, ο υφυπουργός Νίκος Ταχιάος και ο γενικός γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος. Παρόντες ήταν επίσης ο περιφερειάρχης Κρήτης, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, βουλευτές του νησιού και δήμαρχοι του νομού Ηρακλείου.