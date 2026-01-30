Κυριάκος Μητσοτάκης από Κροατία: Δαπανάμε σταθερά περισσότερα για την άμυνα για να είμαστε ασφαλείς

Στην ανάγκη σταθερά αυξημένων δαπανών για την άμυνα, ως όρο για την ασφάλεια της χώρας, αναφέρθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (30.01.2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη συνάντηση των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο (30-31 Ιανουαρίου 2026) στο Ζάγκρεμπ.

Κατά την άφιξή του στη συνάντηση, ο πρωθυπουργός δέχθηκε ερώτηση για τις αμυντικές δαπάνες της χώρας -που, όπως επισημάνθηκε, προσεγγίζουν το 3% του ΑΕΠ- και για το πώς αιτιολογείται στους πολίτες το ύψος τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η Ελλάδα «παραδοσιακά» δαπανούσε πάνω από το 2% του ΑΕΠ για την άμυνα, σε μια περίοδο κατά την οποία «οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ούτε καν προσέγγιζαν αυτό το επίπεδο», αποδίδοντας την επιλογή αυτή στις «γεωγραφικές συνθήκες» και στις «εθνικές προτεραιότητες» της χώρας. Σημείωσε, ακόμη, ότι οι αμυντικές δαπάνες έχουν πλέον αυξηθεί «σε ποσοστό άνω του 3%».

Ο πρωθυπουργός εκτίμησε ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται πως «προκειμένου να είμαστε μία ευημερούσα και δημοκρατική χώρα πρέπει να είμαστε ασφαλείς» και πως οι σχετικές δαπάνες κρίνονται αναγκαίες, ενώ έδωσε έμφαση στην ανάγκη «πολύ μεγαλύτερης συμμετοχής της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας» στα εξοπλιστικά προγράμματα. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δυνατότητα χρηματοδότησης των αμυντικών επιλογών με την «ευρωστία της οικονομίας», επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση μπορεί να συνδυάζει αμυντικές δαπάνες αυτού του μεγέθους με μείωση φόρων για τη μεσαία τάξη και διατήρηση πρωτογενούς πλεονάσματος. «Έχουμε πετύχει την κατάλληλη ισορροπία», επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας τη σταθερή αύξηση των δαπανών για την άμυνα και ως συμβολή στην ευρωπαϊκή «στρατηγική αυτονομία»

Στο πλαίσιο των επαφών του στο Ζάγκρεμπ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Κροάτη ομόλογό του, Αντρέι Πλένκοβιτς. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, θέμα που βρίσκεται στην ατζέντα του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου.

