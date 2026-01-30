Συνάντηση Μητσοτάκη και Πλένκοβιτς στο Ζάγκρεμπ: Στην ατζέντα διμερή και ευρωπαϊκά ζητήματα

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Κροατίας, Αντρέι Πλένκοβιτς, είχε την Παρασκευή (30.01.2026) στο Ζάγκρεμπ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο περιθώριο της διήμερης συνόδου των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (30-31 Ιανουαρίου 2026).

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στη συνομιλία Κυριάκου Μητσοτάκη και Αντρέι Πλένκοβιτς τέθηκαν ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, θέμα που βρίσκεται στην ατζέντα του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2026.