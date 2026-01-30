Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη και Πλένκοβιτς στο Ζάγκρεμπ: Στην ατζέντα διμερή και ευρωπαϊκά ζητήματα

Στο περιθώριο της διήμερης συνόδου των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
Κυριάκος Μητσοτάκης και Αντρέι Πλένκοβιτς
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Κροάτη ομόλογό του, Αντρέι Πλένκοβιτς

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Κροατίας, Αντρέι Πλένκοβιτς, είχε την Παρασκευή (30.01.2026) στο Ζάγκρεμπ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο περιθώριο της διήμερης συνόδου των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (30-31 Ιανουαρίου 2026).

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στη συνομιλία Κυριάκου Μητσοτάκη και Αντρέι Πλένκοβιτς τέθηκαν ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, θέμα που βρίσκεται στην ατζέντα του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2026.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
145
86
75
74
51
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με Ρούμπιο: Στο επίκεντρο ο 6ος γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου στην Αθήνα
Επιβεβαιώθηκε το «εξαιρετικό επίπεδο» των σχέσεων Αθήνας–Ουάσιγκτον από τους δύο υπουργούς Εξωτερικών, ενώ συζητήθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στη Γάζα
Μάρκο Ρούμπιο και Ντόναλντ Τραμπ
Μητσοτάκης: Γνωρίζω τις δυσκολίες λόγω ακρίβειας, κανένα μέτρο ελάφρυνσης δεν αρκεί, μέχρι και δύο μισθούς αύξηση το χρόνο από τις φοροελαφρύνσεις
Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε, επίσης, ότι είχε προαναγγείλει τη μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες από την ΔΕΘ τον περασμένο Σεπτέμβριο
Κυριάκος Μητσοτάκης
7
Μήνυση Κωνσταντοπούλου κατά Γεωργίαδη: ««Πλέον θα απαντώ μόνο στην αρχηγό σας, την Καρυστιανού» λέει ο υπουργός Υγείας
Αφορμή στάθηκε η ομιλία του υπουργού Υγείας στη Βουλή στις... 29 Οκτωβρίου 2025, στην οποία είχε χαρακτηρίσει την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας «απαίσια γυναίκα»
Άδωνις Γεωργιάδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου
Καμμένος: Η Καρυστιανού μπορεί να βγει και πρώτη στις εκλογές – Αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα κάνω κι εγώ
Για τον Αλέξη Τσίπρα, εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το αν θα προλάβει να οργανώσει ψηφοδέλτια, ωστόσο τον χαρακτήρισε «τον μόνο από την Αριστερά που μπορεί να δείξει κυβερνησιμότητα»
Αλέξης Τσίπρας και Πάνος Καμμένος
24
Αυλωνίτης μετά την παραίτηση από το Κίνημα Δημοκρατίας: Ούτε μία στο εκατομμύριο να επιστρέψω στον ΣΥΡΙΖΑ
Ο ανεξάρτητος βουλευτής περιέγραψε κλίμα έντονης πόλωσης στο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη, λέγοντας ότι «υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πολύ εύκολα θα μπορούσαν να σε λιντσάρουν»
Στέφανος Κασσελάκης και Αλέξανδρος Αυλωνίτης
Newsit logo
Newsit logo