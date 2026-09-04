Πολιτική

Σοφία Βούλτεψη: «Ο Αλέξης Τσίπρας είναι κλινική περίπτωση, υπάρχει μία ασθένεια μετά τον Μινχάουζεν που λέγεται ψευδοπάθεια»

Η Σοφία Βούλτεψη υποστήριξε πως ο Αλέξης Τσίπρας «σερβίρει» για ακόμη μία φορά ψέματα στον λαό, υποσχόμενος μέτρα τα οποία δεν μπορεί να θέσει σε εφαρμογή
Σοφία Βούλτεψη
Φωτογραφία αρχείου ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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Για σύνδρομο Μινχάουζεν, κατηγορεί η Σοφία Βούλτεψη τον Αλέξη Τσίπρα. Λίγο μετά την ανακοίνωση του σχεδίου της ΕΛΑΣ από τη Θεσσαλονίκη, η Σοφία Βούλτεψη σε δηλώσεις την στο OPEN, ανέφερε πως ο Αλέξης Τσίπρας είναι κλινική περίπτωση και πάσχει από ψευδοπάθεια.

Το σκληρό σχόλιο της Σοφίας Βούλτεψη ήρθε με φόντο τις σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε το σχέδιο ανασυγκρότησης της ΕΛΑΣ αλλά και η πιθανή κοστολόγησή του, τόσο εντός της ΝΔ όσο και του ΠΑΣΟΚ.

Η Σοφία Βούλτεψη υποστήριξε πως ο Αλέξης Τσίπρας «σερβίρει» για ακόμη μία φορά ψέματα στον λαό, υποσχόμενος μέτρα τα οποία δεν μπορεί να θέσει σε εφαρμογή.

«Πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας, συγγνώμη που θα πω, είναι κλινική περίπτωση. Υπάρχει μία ασθένεια μετά τον βαρόνο Μινχάουζεν που λέγεται ψευδοπάθεια. Από αυτό δεν μπορεί να ξεφύγει. Το λέω συγκεκριμένα επειδή έχω ασχοληθεί με όλα τα προγράμματα της Θεσσαλονίκης», ανέφερε συγκεκριμένα.

Δείτε το απόσπασμα από το 04.43:

«Το 2012 μίλησε για εθνικό σχέδιο για την παραγωγική και αναπτυξιακή ανασυγκρότηση. Το 2016 είπε για αλλαγή παραγωγικού μοντέλου της πατρίδας μας. Το 2017 για αλλαγή μοντέλου στον αγροτικό τομέα, το 2021 για νέο παραγωγικό μοντέλο, ενίσχυση αγροτοδιατροφικού τομέα, παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, αυτά που λέει σήμερα πάλι.

Με τη δύναμη της εντιμότητας μας τα λέει αυτά; Δηλαδή πόσα χρόνια θέλει από το ’12 που θα άλλαζε το παραγωγικό μοντέλο; Πόσα χρόνια θέλει ο κύριος; Πόσες φορές θα μας τα πει αυτά τα πράγματα; Και θα καθόμαστε τώρα σοβαροί άνθρωποι να αναλύσουμε; Από χθες το βράδυ εγώ τρελάθηκα», κατέληξε.

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