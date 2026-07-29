Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης από το Αγαθονήσι: Θα εμποδίσουμε τα άθλια δίκτυα των διακινητών να φέρνουν στην Ελλάδα απελπισμένους ανθρώπους

«Στέλνουμε μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης» δήλωσε ο πρωθυπουργός από το φυλάκιο του Αγαθονησίου
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Αγαθονήσι
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISS
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Αυστηρό μήνυμα προς τα «άθλια δίκτυα των διακινητών», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Αγαθονήσι, το πρωί της Τετάρτης (29.7.26).

«Οι νησιώτες μας να αισθάνονται ασφαλείς με τις Ένοπλες Δυνάμεις μας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το φυλάκιο στο Αγαθονήσι.

Υπογράμμισε πως «το φυλάκιο υποβοηθά και τη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης» και επισήμανε:

«Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη».

mitsotakis agathonisi
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSΙ
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Αγαθονήσι
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)

«Ξεχωριστή τιμή να βρίσκομαι κάτω από τη μεγάλη σημαία που κυματίζει στο ακριτικό Αγαθονήσι. Στέλνουμε μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης», κατέληξε στη δήλωσή του ο πρωθυπουργός.

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