Κυριάκος Μητσοτάκης από το Αγαθονήσι: Θα εμποδίσουμε τα άθλια δίκτυα των διακινητών να φέρνουν στην Ελλάδα απελπισμένους ανθρώπους

Αυστηρό μήνυμα προς τα «άθλια δίκτυα των διακινητών», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Αγαθονήσι, το πρωί της Τετάρτης (29.7.26).
«Οι νησιώτες μας να αισθάνονται ασφαλείς με τις Ένοπλες Δυνάμεις μας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το φυλάκιο στο Αγαθονήσι.
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Υπογράμμισε πως «το φυλάκιο υποβοηθά και τη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης» και επισήμανε:
«Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη».
«Ξεχωριστή τιμή να βρίσκομαι κάτω από τη μεγάλη σημαία που κυματίζει στο ακριτικό Αγαθονήσι. Στέλνουμε μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης», κατέληξε στη δήλωσή του ο πρωθυπουργός.