Πολιτική

O Αλέξης Τσίπρας αγόρασε περιοδικό «Σχεδία» στο Σεράφειο: Οι ευχές του πωλητή για τα γενέθλιά του

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ λίγο πριν την παρουσίαση του προγράμματος για την τοπική αυτοδιοίκηση, αποφάσισε να στηρίξει το έργο των πωλητών για την στήριξη των αστέγων
Η στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας αγοράζει το περιοδικό «Σχεδία»
Η στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας αγοράζει το περιοδικό «Σχεδία»
Πέτρος Κατσάκος
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Λίγο πριν την είσοδό του στο Σεράφειο συγκρότημα, το μεσημέρι της Τρίτης (28.07.2026), ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να στηρίξει το έργο της «Σχεδίας».

Ο Αλέξης Τσίπρας, λίγο πριν την παρουσίαση του προγράμματος της ΕΛΑΣ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, είχε μία σύντομη συνομιλία με πωλητή του περιοδικού «Σχεδία».

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ συνομίλησε για λίγο στην είσοδο του Σεράφειου με τον πωλητή Λεωνίδα Γεωργίου, ο οποίος του ευχήθηκε τα «χρόνια πολλά» καθώς έχει τα γενέθλιά του. Ο πρώην πρωθυπουργός έκλεισε σήμερα τα 52 χρόνια του.

alexis tsipas sxedia
alexis tsipas sxedia

Λίγο μετά τις ευχές, ο Αλέξης Τσίπρας άνοιξε το πορτοφόλι του, σε μία προσπάθεια να στηρίξει εθελοντές και πωλητές της «Σχεδίας» που φροντίζει αστέγους και ανθρώπους που βιώνουν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα ή κοινωνικό αποκλεισμό.

alexis tsipas sxedia
alexis tsipas sxedia

Στα πλάνα, οι δύο άνδρες φαίνονται να χαμογελούν ακόμα και να αγκαλιάζονται.

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