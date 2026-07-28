Μητσοτάκης από Λέρο: «Η δέσμευσή μας είναι να παραδώσουμε ένα ΕΣΥ πολύ καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Λέρου, όπου μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που γίνονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας από την κυβέρνηση, τονίζοντας ότι «βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση».

Όπως είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Λέρο, «η κυβέρνηση ολοκληρώνει εντός των επόμενων μηνών με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεως του». Παράλληλα, τόνισε ότι «Η δέσμευσή μας είναι να παραδώσουμε ένα ΕΣΥ πολύ καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε. Έχουν γίνει πολλά, υπάρχουν πολλά περισσότερα που πρέπει να γίνουν, αλλά το ΕΣΥ κινείται πλέον στη σωστή κατεύθυνση».

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Κατά την επίσκεψή του στο νησί, ο πρωθυπουργός βρέθηκε στο Κρατικό Θεραπευτήριο, στο Γενικό Νοσοκομείο και στο Κέντρο Υγείας Λέρου. Στις συγκεκριμένες μονάδες έχουν ολοκληρωθεί εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν και από το Ταμείο Ανάκαμψης, στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης του ΕΣΥ.

Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, της Καρδιολογικής, της Παθολογικής, της Γυναικολογικής και της Παιδιατρικής κλινικής, των χειρουργείων, του Ακτινολογικού Εργαστηρίου, της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, η οποία διαθέτει 10 θέσεις, καθώς και των κοινόχρηστων χώρων του νοσοκομείου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, τον διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Χρήστο Ροϊλό, τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο και τον δήμαρχο Λέρου Τιμόθεο Κωττάκη, ξεναγήθηκε στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις από τον διοικητή του νοσοκομείου Σταμάτη Καρδάση και συνομίλησε με εργαζόμενους.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, τα έργα ενισχύουν σημαντικά τις υπηρεσίες υγείας στα Δωδεκάνησα. Το νοσοκομείο της Λέρου εξυπηρέτησε την περασμένη χρονιά περισσότερους από 33.500 ασθενείς, ενώ περίπου 10.000 από αυτούς επισκέφθηκαν το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Στη συνέχεια της περιοδείας του, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το λιμάνι του Λακκίου, όπου έχουν ολοκληρωθεί σημαντικά έργα συντήρησης στην κεντρική προβλήτα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός για την επέκτασή της, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση του λιμανιού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε επίσης στο νέο αγκυροβόλι τουριστικών σκαφών, για το οποίο προχωρά η διαδικασία αδειοδότησης. Όταν ολοκληρωθεί, θα μπορεί να φιλοξενεί έως και 70 σκάφη αναψυχής, ενισχύοντας τις υποδομές του θαλάσσιου τουρισμού στη Λέρο.