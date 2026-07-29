Αλέξης Τσίπρας: Το παρασκήνιο και οι συμβολισμοί στην εκδήλωση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση – Οι δήμαρχοι και ο περιφερειάρχης που έδωσαν το παρών

Παρά τις πληροφορίες για έντονο παρασκήνιο τις ημέρες που προηγήθηκαν, η εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση συγκέντρωσε αυτοδιοικητικά στελέχη από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, στέλνοντας τα δικά της πολιτικά μηνύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που διακινούνται στους αυτοδιοικητικούς κύκλους, υπήρξαν παρεμβάσεις και πιέσεις προς αιρετούς που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ώστε να αποφύγουν την παρουσία τους στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα.

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Ωστόσο, αρκετοί επέλεξαν να δώσουν το «παρών», επικαλούμενοι τον θεσμικό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας και τη σημασία του διαλόγου για τα προβλήματα της Αυτοδιοίκησης.

Ανάμεσα σε όσους βρέθηκαν στην εκδήλωση ήταν ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, καθώς και οι δήμαρχοι Ανδρέας Παχατουρίδης και Γιώργος Μαρκόπουλος.

Ο Αλέξης Τσίπρας χαμογελαστός ανάμεσα στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και τους δημάρχους Αθήνας και Πειραιά / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Ο Αλέξης Τσίπρας με τον Χάρη Δούκα και τον Γιάννη Μώραλη / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Στο περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού εκτιμούν ότι η παρουσία αυτοδιοικητικών από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους αποτυπώνει τη διάθεση διαλόγου που επιχειρεί να καλλιεργήσει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και τη δυναμική που αποκτούν οι πρωτοβουλίες του πέρα από τα στενά κομματικά όρια.

Από την άλλη πλευρά, στελέχη της αντιπολίτευσης σχολιάζουν ότι η συμμετοχή αιρετών με διαφορετικές πολιτικές αναφορές σε μια θεματική εκδήλωση για την Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί από μόνη της να οδηγήσει σε ασφαλή πολιτικά συμπεράσματα.