Νίκος Δένδιας: Με τη νέα θητεία, οι Πρώτες Βοήθειες εντάσσονται στην εκπαίδευση των Οπλιτών

Ο Νίκος Δένδιας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών σήμερα Σάββατο (12.09.2026) αναφέρθηκε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας για την ένταξη των Πρώτων Βοηθειών στην εκπαίδευση των Οπλιτών.

«Ένα δευτερόλεπτο μπορεί να κάνει τη διαφορά» υπογράμμισε και εξήγησε: «Με τη νέα θητεία, οι Πρώτες Βοήθειες εντάσσονται στην εκπαίδευση των Οπλιτών και η αντιμετώπιση του πολεμικού τραύματος καθίσταται μέρος της επιχειρησιακής ετοιμότητας».

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Όπως επισήμανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, για πρώτη φορά στις Ένοπλες Δυνάμεις:

Οι Οπλίτες εκπαιδεύονται στις Πρώτες Βοήθειες και την ΚΑΡΠΑ.

Κάθε Οπλίτης φέρει ατομικό εξοπλισμό Πρώτων Βοηθειών.

Υπάρχει ειδικότητα Επαγγελματία Οπλίτη Διασώστη.

Δημιουργείται πρότυπο Διακλαδικό Κέντρο Τραύματος στο 401 ΓΣΝΑ

Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών σήμερα. Ένα δευτερόλεπτο μπορεί να κάνει τη διαφορά.



Με τη Νέα Θητεία, οι Πρώτες Βοήθειες εντάσσονται στην εκπαίδευση των Οπλιτών και η αντιμετώπιση του πολεμικού τραύματος καθίσταται μέρος της επιχειρησιακής ετοιμότητας.



Για πρώτη φορά στις… pic.twitter.com/K5uwuNRCSC — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 12, 2026

«Οι γνώσεις των Οπλιτών στις Πρώτες Βοήθειες αποτελούν προστιθέμενη αξία για τις Ένοπλες Δυνάμεις και μπορεί να αποδειχθούν σωτήριες για τους συνάνθρωπους τους, μετά τη στρατιωτική θητεία» κατέληξε στην ανάρτησή του ο Νίκος Δένδιας.