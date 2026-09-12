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Πολιτική

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφτηκε τα περίπτερα της ΔΕΘ – Δοκίμασε κοκτέιλ με ρετσίνα και έπαιξε πινγκ πονγκ

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα (12.09.26) ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ
Ο Νίκος Ανδρουλάκης
Ο Νίκος Ανδρουλάκης / EUROKINISSI
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O Νίκος Ανδρουλάκης το πρωί του Σαββάτου (12.09.2026) περιηγήθηκε στα περίπτερα της 90ης ΔΕΘ αμέσως μετά τη συνάντησή του με τη διοίκηση και τους εργαζόμενους της ΔΕΘ–HELEXPO.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκίνησε την περιήγησή του από περίπτερα μέσων ενημέρωσης, στη διαδρομή του δοκίμασε ένα κοκτέιλ με ρετσίνα ενώ μεταξύ άλλων βρέθηκε στο περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, με τους ανθρώπους της ομάδας να του χαρίζουν αναμνηστικά. «Δεν παίζουμε άμυνα, μόνο επίθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι οι πολίτες θα επιβραβεύσουν εκείνους που έχουν συνέπεια και σχέδιο, εκτιμώντας ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί την αλλαγή με ασφάλεια.

Σημείωσε επίσης ότι η τελική απόφαση των πολιτών θα κριθεί στα τελευταία μέτρα της προεκλογικής περιόδου, ενώ έκανε σαφές ότι κύριος πολιτικός αντίπαλος του κόμματος είναι η Νέα Δημοκρατία.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ κ. ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΗ ΔΕΘ (ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
(ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ)
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ κ. ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΗ ΔΕΘ (ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ κ. ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΗ ΔΕΘ (ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
(ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ
(ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ)

Στο ερώτημα για την άνοδο της ακροδεξιάς, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι «οι οπαδοί του Τραμπ στην Ελλάδα βοηθούν την ακροδεξιά ατζέντα και ανοίγουν επικίνδυνους δρόμους».

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ κ. ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΗ ΔΕΘ (ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ κ. ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΗ ΔΕΘ (ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
(ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ
(ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ)
(ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ
(ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ)

Ενώ, το μεσημέρι της Κυριακής (13.09.2026) στις 12:00, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στους εκπροσώπους των ΜΜΕ στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης».

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