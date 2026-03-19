Κυριάκος Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία

«Όσο συνεχίζεται ο πόλεμος τόσο πιο δυσμενείς θα είναι οι συνέπειες για την οικονομία αλλά είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις», διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε λίγο πριν τη 1:30 π.μ. της Παρασκευής (20.03.2026) μετά το πέρας των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Σε σχέση με την κριτική για τους ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε μετά το τέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες ότι η συστοιχία βρίσκεται εκεί από το 2021 και η αναχαίτιση των ιρανικών πυραύλων στις 19 Μαρτίου ήταν μία καθαρά αμυντική ενέργεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αν τα διυλιστήρια αυτά είχαν χτυπηθεί, τότε η τιμή του πετρελαίου θα ήταν σήμερα πολύ υψηλότερη από αυτή που είναι», συμπλήρωσε με νόημα ο πρωθυπουργός.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλεσε νομικά ανυπόστατους αλλά και άκαιρους τους ισχυρισμούς της Τουρκίας για την εγκατάσταση των Patriot στην Κάρπαθο.

«Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται με κανέναν τη διάταξη των αμυντικών της δυνάμεων», διαμήνυσε με έμφαση και προς όλους τους τόνους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ό,τι αφορά τις μεταναστευτικές ροές – απάντησε σε άλλη ερώτηση δημοσιογράφου ο πρωθυπουργός, ότι δεν θα επαναλάβουμε επουδενί την πολιτική του 2015.

Ολόκληρη η συνέντευξη Μητσοτάκη από τις Βρυξέλλες

«Υπήρξε μία εκτενής συζήτηση γύρω από τις οικονομικές επιπτώσεις αυτής της παρατεταμένης σε γεωπολιτικής κρίσης από του πολέμου που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή και νομίζω ότι είναι κοινός τόπος ότι όσο συνεχίζονται οι συγκρούσεις τόσο πιο αρνητικές θα είναι οι επιπτώσεις για την παγκόσμια, την ευρωπαϊκή, αλλά και για την ελληνική οικονομία», σε μία διατύπωση συμπερασμάτων του ευρωπαϊκού συμβουλίου, η οποία ανοίγει την πόρτα για περισσότερη ευελιξία στη λήψη μέτρων εθνικών, αλλά και ευρωπαϊκών για την αντιμετώπιση αυτής της έκτακτης κρίσης.

«Αυτή στιγμή δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας πω κάτι περισσότερο, θα επαναλάβω όμως αυτό το οποίο έχω ξαναπεί ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και ενδεχομένως στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας».

Ρήτρα

Θεωρώ εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι στην περίπτωση της επίθεσης που δέχθηκε η Κύπρος πολλές ευρωπαϊκές χώρες με πρώτη την Ελλάδα έσπευσαν να συνδράμουν τη χώρα, προσφέροντας αεροναυτική υποστήριξη.

Αποτέλεσε μία ντε φάκτο αν όχι de juro ενεργοποίηση του άρθρου 42 παράγραφος 7 για τη ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής και θα έλεγα ότι και η πρόεδρος της ευρωπαϊκής επιτροπής, κυρία Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, αλλά και η αντιπρόεδρος, κυρία Κάγια Κάλλας αναγνώρισαν μαζί με τους συναδέλφους μας την ανάγκη να προχωρήσουμε γρήγορα. Να χαράξουμε έναν οδικό χάρτη με ορίζοντα μηνών, όχι ετών, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε ένα σαφές επιχειρησιακό σχέδιο σε περίπτωση που χρειαστεί να ενεργοποιηθεί η ρήτρα ποια θα ήταν τα βήματα ανάλογα με το είδος της απειλής.

Είναι μία σημαντική κατάκτηση για την πατρίδα μας γιατί στα πλαίσια της στρατηγικής αυτονομίας δίνεται περισσότερο περιεχόμενο και βάθος σε αυτήν την πολύ σημαντική ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής που είχε παραπέσει.

Για Patriot στη Σαουδική Αραβία

Οι Patriot βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του ΚΥΣΕΑ από το 2021. Είναι στα πλαίσια μίας ευρύτερης προσπάθειας να προστατευτούν κρίσιμες υποδομές που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια της τροφοδοσίας καυσίμων. Η σημερινή (σ.σ. χθεσινή) αναχαίτιση αποτελούσε μία αυστηρά αμυντική δράση στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Σαουδική Αραβία.

Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις απέδειξαν την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα.

Μία αμιγώς αμυντική ενέργεια στα πλαίσια μίας αμυντικής συμφωνίας με τη Σαουδική Αραβία που αποτελεί στρατηγικό εταίρο της χώρας μας.

Αν τα διυλιστήρια αυτά είχαν χτυπηθεί, τότε η τιμή του πετρελαίου θα ήταν σήμερα πολύ υψηλότερη από αυτή που είναι. Η προστασία κρίσιμων ενεργειακών υποδομών θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα.

Ελλάδα και Γαλλία πρωταγωνίστησαν στο ευρωπαϊκό συμβούλιο στην ανάγκη να διατυπωθεί μια πρόταση για ένα μορατόριουμ, το οποίο θα αποκλείει το οποιοδήποτε πλήγμα κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων είτε αυτές βρίσκονται στο Ιράν είτε αυτές βρίσκονται στις χώρες του Κόλπου.

Για τις τουρκικές αντιδράσεις για τους Patriot στην Κάρπαθο

Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι νομικά ανυπόστατοι αλλά και παντελώς άκαιροι, αν λάβει κανείς υπόψιν τη διεθνή συγκυρία. Η Ελλάδα δεν διαπραγματευτεί με κανέναν την διάταξη των αμυντικών της δυνάμεων σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Για ενεργειακή κρίση

Προς το παρόν πρόκειται για ένα ενεργειακό σοκ και πρέπει να κάνουμε ότι μπορούμε για να αποτρέψουμε να γίνει μία μακροχρόνια ενεργειακή κρίση. Ο καλύτερος τρόπος για να αποκλιμακωθεί η κατάσταση είναι να σταματήσουν οι εχθροπραξίες να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και η αλυσίδα εφοδιασμού να επιστρέψει στην κανονικότητα.

Πρέπει έχουμε έτοιμη μία εργαλειοθήκη τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε ζητήματα όπως οι υψηλές τιμές ενέργειας που ταλαιπωρούν καταναλωτές και επιχειρήσεις. Αυτή η κρίση ξεπερνάει τη συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα. Ξέρουμε ότι και πριν τον πόλεμο οι τιμές της ενέργειας στην Ευρώπη ήταν υψηλές και με την κρίση τώρα γίνεται πιο επείγουσα η ανάγκη για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που υπήρχαν αλλά αυξήθηκαν.

Για επαναπροωθήσεις – Έβρο

Δεν έχω καμία γνώση γι’ αυτούς τους ισχυρισμούς. Η Ελλάδα και η ΕΕ προστατεύει τα σύνορα της. Δεν πρόκειται να απολογηθώ γι’ αυτά. Και δεν θα επαναλάβουμε τα λάθη του 2015.