Πολιτική

Σπήλιος Λιβανός για ΟΠΕΚΕΠΕ: ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κάνουν διαγωνισμό λαϊκισμού

«Η αντιπολίτευση μετατρέπει μια σοβαρή υπόθεση σε μικροπολιτικό θόρυβο» αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Σπήλιος Λιβανός
Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός (Φωτογραφία αρχείου/ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Σφοδρά πυρά στα κόμματα της αντιπολίτευσης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπέλυσε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός, κατηγορώντας ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά ότι επιχειρούν να αξιοποιήσουν πολιτικά μια σοβαρή υπόθεση, «χωρίς κανένα σοβαρό στοιχείο».

Σε δήλωσή του, ο Σπήλιος Λιβανός έκανε λόγο για «διαγωνισμό λαϊκισμού» μεταξύ ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς, καθώς και για διαστρέβλωση των πραγματικών δεδομένων, υποστηρίζοντας ότι τα τρία κόμματα, «με βάση αποσπασματικές αναφορές», μετατρέπουν την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε «μικροπολιτικό θόρυβο».

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υπερασπίστηκε τις επιλογές της περιόδου κατά την οποία βρέθηκε στο υπουργείο, σημειώνοντας ότι στους 13 μήνες της θητείας του, με τη στήριξη του Κυριάκου Μητσοτάκη, ανέδειξε –όπως είπε– «το πραγματικό σκάνδαλο» στον ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκρούστηκε με χρόνιες στρεβλώσεις του συστήματος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι παρεμβάσεις εκείνης της περιόδου οδήγησαν στην επιστροφή περίπου 70 εκατ. ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις, χρήματα τα οποία, όπως ανέφερε, διοχετεύθηκαν σε νόμιμους παραγωγούς. «Τα έβαλα ανοιχτά με τους καταχραστές των ευρωπαϊκών κονδυλίων και αυτοί με επικήρυξαν», σημείωσε, προσθέτοντας ότι δέχθηκε ακόμη και απειλές κατά της οικογένειάς του.

Ο Σπήλιος Λιβανός κάλεσε τις ηγεσίες των τριών κομμάτων να επανεξετάσουν τη στάση τους, προειδοποιώντας ότι η γενίκευση πλήττει τον αγροτικό κόσμο και θολώνει τη διάκριση ανάμεσα σε όσους παρανόμησαν και σε όσους, όπως είπε, προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.

Παράλληλα, δήλωσε έτοιμος να εξηγήσει «πολιτικά και τεχνοκρατικά» τις παρεμβάσεις του 2021, επιμένοντας ότι έγιναν προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και των νόμιμων παραγωγών.

«Το τσουβάλιασμα επί δικαίων και αδίκων ευνοεί τους αδίκους», ανέφερε κλείνοντας, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να ακυρώνει όσους «υπήρξαν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος».

Προσθέστε το newsit.gr στη Google για να βλέπετε περισσότερες ειδήσεις στη μηχανή αναζήτησης
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
128
57
49
49
45
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ελληνικό «μπλόκο» στα προβλήματα του SAFE: Διορθωτικές παρεμβάσεις στα κονδύλια της Άμυνας ζήτησε ο Δένδιας από τον Κουμπίλιους
Στο επίκεντρο της συνάντησης η ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική, οι καινοτόμες τεχνολογίες και η ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας
Δένδιας και Κουμπίλιους
Newsit logo
Newsit logo