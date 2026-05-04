Σπήλιος Λιβανός για ΟΠΕΚΕΠΕ: ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κάνουν διαγωνισμό λαϊκισμού

Σφοδρά πυρά στα κόμματα της αντιπολίτευσης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπέλυσε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός, κατηγορώντας ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά ότι επιχειρούν να αξιοποιήσουν πολιτικά μια σοβαρή υπόθεση, «χωρίς κανένα σοβαρό στοιχείο».

Σε δήλωσή του, ο Σπήλιος Λιβανός έκανε λόγο για «διαγωνισμό λαϊκισμού» μεταξύ ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς, καθώς και για διαστρέβλωση των πραγματικών δεδομένων, υποστηρίζοντας ότι τα τρία κόμματα, «με βάση αποσπασματικές αναφορές», μετατρέπουν την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε «μικροπολιτικό θόρυβο».

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υπερασπίστηκε τις επιλογές της περιόδου κατά την οποία βρέθηκε στο υπουργείο, σημειώνοντας ότι στους 13 μήνες της θητείας του, με τη στήριξη του Κυριάκου Μητσοτάκη, ανέδειξε –όπως είπε– «το πραγματικό σκάνδαλο» στον ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκρούστηκε με χρόνιες στρεβλώσεις του συστήματος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι παρεμβάσεις εκείνης της περιόδου οδήγησαν στην επιστροφή περίπου 70 εκατ. ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις, χρήματα τα οποία, όπως ανέφερε, διοχετεύθηκαν σε νόμιμους παραγωγούς. «Τα έβαλα ανοιχτά με τους καταχραστές των ευρωπαϊκών κονδυλίων και αυτοί με επικήρυξαν», σημείωσε, προσθέτοντας ότι δέχθηκε ακόμη και απειλές κατά της οικογένειάς του.

Ο Σπήλιος Λιβανός κάλεσε τις ηγεσίες των τριών κομμάτων να επανεξετάσουν τη στάση τους, προειδοποιώντας ότι η γενίκευση πλήττει τον αγροτικό κόσμο και θολώνει τη διάκριση ανάμεσα σε όσους παρανόμησαν και σε όσους, όπως είπε, προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.

Παράλληλα, δήλωσε έτοιμος να εξηγήσει «πολιτικά και τεχνοκρατικά» τις παρεμβάσεις του 2021, επιμένοντας ότι έγιναν προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και των νόμιμων παραγωγών.

«Το τσουβάλιασμα επί δικαίων και αδίκων ευνοεί τους αδίκους», ανέφερε κλείνοντας, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να ακυρώνει όσους «υπήρξαν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος».