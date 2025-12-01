Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Δεν είδα ποτέ την πολιτική ως δεδομένη καριέρα» – Πώς περιγράφει ο ίδιος την πορεία του

Ο Πρωθυπουργός στάθηκε στην ανάγκη ανανέωσης της δημόσιας ζωής με ανθρώπους που διαθέτουν εμπειρία και από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και αίσθηση δημόσιας προσφοράς
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε την πορεία του από τον ιδιωτικό τομέα στην πολιτική, μιλώντας σε φοιτητές της Σχολής Διακυβέρνησης Blavatnik (BSG) του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συζήτηση με την καθηγήτρια Παγκόσμιας Οικονομικής Διακυβέρνησης και κοσμήτορα της Σχολής, Νγκάιρ Γουντς, τόνισε ότι δεν είδε «ποτέ την πολιτική ως δεδομένη καριέρα», παρά το γεγονός ότι προέρχεται από πολιτική οικογένεια.

«Ο πατέρας μου ήταν πρωθυπουργός. Όλοι θεωρούσαν σχεδόν αυτονόητο ότι θα ακολουθήσω. Εγώ όμως ήθελα πρώτα να αποδείξω την αξία μου εκτός πολιτικής», είπε, διευκρινίζοντας πως πριν θέσει υποψηφιότητα για βουλευτής εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα, για σχεδόν μια δεκαετία.

«Αν έχεις ένα συγκριτικό πλεονέκτημα και παρ’ όλα αυτά δεν κάνεις το βήμα να συμμετάσχεις στα κοινά, πώς μπορείς να πείσεις άλλους, χωρίς τα ίδια προνόμια, να το κάνουν;» είπε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι η κληρονομιά ενός «βαριού» ονόματος είναι από την μια πλεονέκτημα και από την άλλη παγίδα. «Είναι πιο εύκολο να κερδίσεις την πρώτη εκλογή, αλλά πολύ δυσκολότερο να αποδείξεις ότι αξίζεις πέρα από το όνομα», τόνισε χαρακτηριστικά.

