Νέο «όχι» στην Άγκυρα για το Turkaegean – «Δικαίωση εθνικών θέσεων» λέει ο Θεοδωρικάκος

Το ευρωπαϊκό εμπορικό σήμα «Turkaegean» ακυρώνεται οριστικά μετά την απόφαση από το Συμβούλιο Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας (EUIPO) να απορρίψει την προσφυγή στην οποία είχε προχωρήσει η Τουρκία, ζητώντας την αίτηση κατοχύρωσης του όρου ως ευρωπαϊκού εμπορικού σήματος.

Υπενθυμίζεται πως στις 16 Αυγούστου 2021 ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας (ΤGA) κατέθεσε προς κατοχύρωση στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ το εμπορικό σήμα «Turkaegean», ενώ ο Oργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) του Υπουργείου Ανάπτυξης προχώρησε στη συνέχεια σε προσφυγή επί του θέματος, με την Τουρκία να αντιδρά έντονα.

Συγκεκριμένα, από τον Μάιο του 2022 όταν και κατέστη αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για τα Εμπορικά Σήματα, ανέλαβε πρωτοβουλία για τον συντονισμό και την υποστήριξή όλων των ενεργειών για την προσβολή του παραπάνω σήματος μέσω άσκησης αίτησης ακύρωσης του, τον Φεβρουάριο του 2023, ενώπιον του αρμοδίου Γραφείου της ΕΕ.

To Eυρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας τον Ιανουάριο του 2025 εξέδωσε απόφαση με την οποία ακυρώθηκε και διαγράφηκε το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Σήμα «Turkaegean». Κατά της απόφασης, η Τουρκική πλευρά προσέφυγε ενώπιον του αρμόδιου Συμβουλίου Προσφυγών (Βoards of Appeal-EUIPO).

Στη συνέχεια το αρμόδιο Συμβούλιο Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας (EUIPO) απέρριψε την προσφυγή της τουρκικής πλευράς, επικυρώνοντας οριστικά την ακύρωση και διαγραφή του σήματος από το ευρωπαϊκό μητρώο.

Ωστόσο, με τη νέα απόφαση, το ευρωπαϊκό όργανο απέρριψε την τουρκική προσφυγή, διατηρώντας σε ισχύ την ακύρωση του σήματος και επιβεβαιώνοντας τη θέση της ελληνικής πλευράς.

«Δικαίωση εθνικών θέσεων»

Ο υπουργός  Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε λόγο για «δικαίωση των εθνικών θέσεων», υπογραμμίζοντας ότι η ευρωπαϊκή θεσμική διαδικασία επιβεβαίωσε πως ο όρος «Turkaegean» δεν διαθέτει νομική και εμπορική βάση ως ευρωπαϊκό εμπορικό σήμα.

Τόνισε ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα συντονισμένης προσπάθειας του υπουργείου Ανάπτυξης και του ΟΒΙ, σημειώνοντας πως η ελληνική πλευρά αντέκρουσε την τουρκική επιχειρηματολογία με νομικά, ιστορικά και εμπορικά στοιχεία.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ελλάδα αξιοποίησε όλα τα διαθέσιμα έννομα μέσα στα ευρωπαϊκά και διεθνή fora, με στόχο –όπως είπε– την προστασία της γεωγραφικής, πολιτιστικής και οικονομικής της ταυτότητας.

