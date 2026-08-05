Κυριάκος Μητσοτάκης: Διυπουργική σήμερα για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί σήμερα το πρωί της Τετάρτης (05.08.2026) διυπουργική σύσκεψη για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων μετά τις καταστροφές στην Αττική και τη Βοιωτία.

Ο Κυριακός Μητσοτάκης μαζί με άλλους υπουργούς της κυβέρνησης θα συζητήσουν για την πορεία καταγραφής των ζημιών, τις διαδικασίες χορήγησης της κρατικής αρωγής και τον συντονισμό των συναρμόδιων υπουργείων, ώστε οι ενισχύσεις να καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν στους δικαιούχους.

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Η σύσκεψη είναι προγραμματισμένη για τις 11:00.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές, ενώ ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος αναμένεται να ενημερώσει τον Πρωθυπουργό για την πορεία των ελέγχων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των μέτρων στήριξης.

Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Βοιωτία και Δυτική Αττική

Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βοιωτίας και της Δυτικής Αττικής, όπως προβλέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτιρίων, θα δοθούν έως 6.000 ευρώ για κύριες κατοικίες. Προβλέπεται επιδότηση ενοικίου 300 έως 500 ευρώ ανά μήνα, θα καταβληθούν 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες των πυρόπληκτων, ενώ θα δοθεί επιχορήγηση στο 70% της ζημίας για τις πληγείσες επιχειρήσεις.