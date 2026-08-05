Πολιτική

Μιχάλης Χουρδάκης για Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Μου πήρε το γραφείο στη Βουλή και όταν ρώτησα πού θα κάθομαι μου είπε στις σκάλες»

«Ένας βασικός λόγος που με διέγραψε η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν ότι δεν δέχτηκα να κάνω χατίρια και χάρες σε ό,τι αφορά συνεργάτες, και όχι μόνο»
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης στην Ολομέλεια της Βουλής, Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2025. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
Ο Μιχάλης Χουρδάκης / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
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Μία εβδομάδα έχει περάσει από την ένταξη του Μιχάλη Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ, ο ο οποίος εξελέγη αρχικά βουλευτής με το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου και στη συνέχεια πήγε στο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη.

Ο Μιχάλης Χουρδάκης μίλησε σε podcast της «Εφημερίδας των Συντακτών» τα γεγονότα που οδήγησαν στη ρήξη του με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε σε πιέσεις που, όπως υποστήριξε, δέχθηκε κατά τη διάρκεια της κοινής τους πορείας στη Βουλή, καθώς και στους λόγους για τους οποίους αρνήθηκε να παραδώσει τη βουλευτική του έδρα όταν του ζητήθηκε.

«Επέμενε πάρα πολύ να πάρω μια κυρία για συνεργάτιδα και όταν τη ρώτησα: πολύ ευχαρίστως να την πάρω, τι θα κάνει,  μου είπε: Μην ασχολείσαι», ανέφερε αρχικά ο Μιχάλης Χουρδάκης.

Και περιέγραψε σε άλλο σημείο: «Μου ζήτησε το γραφείο που παραδίδει η Βουλή στους βουλευτές της επαρχίας, ώστε να πηγαίνουν συνεργάτες της. Της είπα: Πολύ ευχαρίστως. Εγώ πού θα κάθομαι;. Και μου απάντησε: Στις σκάλες. Σας το λέω εντίμως».

«Το αληθινό πρόσωπο της Ζωής Κωνσταντοπούλου προς τους εργαζομένους, τους συνεργάτες και γενικά όσους θεωρεί υφισταμένους της… Αλίμονο μας αν έπαιρνε ποτέ πραγματική εξουσία», έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στο Χ, σχολιάζοντας όσα ανέφερε ο Μιχάλης Χουρδάκης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μιχάλη Χουρδάκη:

«Ένας βασικός λόγος που με διέγραψε η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν ότι δεν δέχτηκα να κάνω χατίρια και χάρες σε ό,τι αφορά συνεργάτες, και όχι μόνο. Επέμενε πάρα πολύ να πάρω μια κυρία για συνεργάτιδα και, όταν τη ρώτησα «πολύ ευχαρίστως να την πάρω, τι θα κάνει;», γιατί το αντικείμενό της ήταν τέτοιο που δεν μας χρειαζόταν, δεδομένου ότι από τον ίδιο χώρο είχαμε ήδη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύσης άλλους τρεις, μου είπε: «Μην ασχολείσαι».

Μετά μου ζήτησε το γραφείο που παραδίδει η Βουλή στους βουλευτές της επαρχίας, ώστε να πηγαίνουν συνεργάτες της. Της είπα: «Πολύ ευχαρίστως. Εγώ πού θα κάθομαι;». Και μου απάντησε: «Στις σκάλες». Σας το λέω εντίμως. Επί λέξει.
Υπήρχε μια σειρά από τέτοια θέματα και, όταν στο τέλος μού είπε «θέλω να παραιτηθείς και να μου δώσεις την έδρα», εγώ της είπα: «Ξέρεις, Ζωή, εγώ δεν κάνω κάτι διαφορετικό από αυτά που είπαμε. Κάνω αυτά που συζητήσαμε. Αλλά αυτό που μου ζητάς είναι το ακριβώς αντίθετο».

Πιθανώς, εάν είχαν γίνει όλα με διαφορετικό τρόπο, με χαρά θα ξαναγυρνούσα στο πανεπιστήμιο. Από τον χώρο που προέρχομαι είχα και ιατρείο, χωρίς να υποτιμώ τη βουλευτική αποζημίωση. Για εμένα αυτό δεν είναι το κίνητρο και εξακολουθεί να μην είναι. Στον ιδιωτικό τομέα, και όχι μόνο, ήμουν καλά.

Όταν λοιπόν έγιναν όλα αυτά με την κυρία Κωνσταντοπούλου και έβγαλε μια ανακοίνωση-λίβελο εναντίον μου, με μία σελίδα γεμάτη ψέματα, θεώρησα άδικο να ακούω όλα αυτά και, έχοντας υποστεί όλες αυτές τις επιθέσεις, να παραδώσω την έδρα και να φύγω με κατεβασμένο το κεφάλι».

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