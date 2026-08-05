Πολιτική

Στο Πόρτο Γερμενό σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης: «Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να είναι άλλοθι»

Έδωσε το στίγμα της στάσης που θα κρατήσει το κόμμα του μόλις σβήσουν οι φωτιές και «κάτσει η σκόνη», διερωτώμενος ποιος είχε την ευθύνη του εναέριου συντονισμού στην Ψάθα και ποια πρωτόκολλα ίσχυαν
O Νίκος Ανδρουλάκης
O Νίκος Ανδρουλάκης (Πηγή φωτογραφίας: EUROKINISSI)
Μαριτίνα Ζαφειριάδου
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Στις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα βρεθεί σήμερα το πρωί (5.8.26) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, συνεχίζοντας την περιοδεία του στα καμένα, που ξεκίνησε την Τρίτη και είχε μεγάλη επιτυχία, με τους πολίτες να του σφίγγουν το χέρι και να του λένε τον πόνο τους.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, παραδεχόμενος προφανώς ότι η κλιματική κρίση είναι μία πραγματικότητα εδώ και χρόνια, υποστήριξε ότι δεν μπορεί επουδενί να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, πριν ακόμα ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος. Ο ίδιος δεσμεύθηκε το ΠΑΣΟΚ να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, πιέζοντας ώστε οι καταγραφές των ζημιών από τις φωτιές να γίνουν γρήγορα και οι αποζημιώσεις να φτάσουν στους δικαιούχους το ταχύτερο δυνατό, ώστε η οικονομική ζωή της περιοχής να συνεχιστεί και να μην ζήσει στιγμές ανάλογες άλλων περιοχών που μετά από φυσικές καταστροφές, εγκαταλείφθηκαν από τους μόνιμους κατοίκους τους.

Δίνοντας έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης του Πυροσβεστικού Σώματος και στήριξης της Πολιτικής Προστασίας, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι τώρα η σκέψη όλων είναι στις οικογένειες των πέντε ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους παλεύοντας με τις φλόγες και ως εκ τούτου δεν είναι ώρα για φθηνές αντιπαραθέσεις.

Έδωσε όμως το στίγμα της στάσης που θα κρατήσει το κόμμα του μόλις σβήσουν οι φωτιές και «κάτσει η σκόνη», διερωτώμενος ποιος είχε την ευθύνη του εναέριου συντονισμού στην Ψάθα και ποια πρωτόκολλα ίσχυαν την ώρα της ταυτόχρονης επιχείρησης των ελικοπτέρων. Σημείωσε δε, την ανάγκη αξιολόγησης στο τι έγιναν οι πόροι των προγραμμάτων ΑΙΓΙΣ και ANTINERO, κρούοντας παράλληλα τον κώδωνα του κινδύνου ότι «αν δεν επενδύσουμε σε σχέδια πρόληψης και ετοιμότητας, δε θα πετύχουμε ποτέ την ανθεκτικότητα που χρειάζεται η πατρίδα μας για να αντέξει στην κλιματική κρίση».

Στο ίδιο μήκος κύματος, τις «σοβαρές ευθύνες» της κυβέρνησης για την απένταξη ή τη δραστική περικοπή κρίσιμων έργων Πολιτικής Προστασίας, συνολικού ύψους άνω των 93 εκατ. ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανέδειξε με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής του κόμματος Ανδρέας Πουλάς.

Ειδικότερα, εστίασε στην οριστική απένταξη των 13 κινητών κέντρων διοίκησης και επιτόπιου ελέγχου, προϋπολογισμού 8,6 εκατ. ευρώ, ζητώντας σαφείς απαντήσεις για την απώλεια των ευρωπαϊκών κονδυλίων, τις αιτίες εγκατάλειψης του σχεδιασμού και την ενδεχόμενη χρηματοδότηση των έργων από άλλες πηγές. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να εξηγήσει με ποιο συγκεκριμένο σχέδιο προτίθεται να ενισχύσει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, τη στιγμή που οι πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές αναδεικνύουν με δραματικό τρόπο τις υφιστάμενες αδυναμίες του.

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