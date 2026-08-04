Ο Αυγερινός τρολάρει την Καρυστιανού ενώ συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»: Από την «υφαρπαγή» στην «απαγωγή» της ηγεσίας

Το εσωκομματικό ρήγμα στην «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» βαθαίνει, με τη Μαρία Καρυστιανού να βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα αποχωρήσεων και τον Θανάση Αυγερινό να απαντά με ειρωνικό τρόπο στις καταγγελίες περί «υφαρπαγής της ηγεσίας». Το ήδη τεταμένο κλίμα κλιμακώθηκε περαιτέρω μετά την ανακοίνωση του Πολιτικού Συμβουλίου, το οποίο κάνει λόγο για οργανωμένη προσπάθεια εσωτερικής… άλωσης του κόμματος.

Στο νέο επεισόδιο της κρίσης στην «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», η Μαρία Καρυστιανού καλείται να διαχειριστεί τις αποχωρήσεις της Κατερίνας Μουτσάτσου, της Μαρίας Ιωαννίδου και του Τάκη Κοτσόργιου, την ώρα που ο Θανάσης Αυγερινός μετατρέπει σε αντικείμενο σαρκασμού τις κατηγορίες της ηγεσίας. Οι τρεις αποχωρήσαντες προέρχονται από διαφορετικούς τομείς του κόμματος, γεγονός που ενισχύει την εικόνα μιας κρίσης που δεν περιορίζεται πλέον σε μία προσωπική σύγκρουση, αλλά αγγίζει συνολικά τον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού εγχειρήματος.

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Η ειρωνική απάντηση Αυγερινού

Ο δημοσιογράφος, ο οποίος τέθηκε εκτός κόμματος, επέλεξε να απαντήσει στις κατηγορίες μέσω ανάρτησης στα social media. Δημοσίευσε βίντεο στο οποίο η γνωστή φωτογραφία με το βανάκι που είχε χρησιμοποιήσει σε προηγούμενη ανάρτησή του μετατρέπεται σε… ασθενοφόρο, συνοδεύοντάς το με σκωπτική λεζάντα.

«ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Το πραγματικό σχέδιο ήταν η απαγωγή και όχι απλώς η υφαρπαγή της ηγεσίας! Απετράπη την τελευταία στιγμή με παρέμβαση κορυφαίου παρασκηνιακού παράγοντα!», έγραψε, σατιρίζοντας ευθέως την ανακοίνωση της ηγεσίας.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Το πραγματικό σχέδιο ήταν η απαγωγή και όχι απλώς η υφαρπαγή της ηγεσίας! Απετράπη την τελευταία στιγμή με παρέμβαση κορυφαίου παρασκηνιακού παράγοντα! pic.twitter.com/yFrgIsqWe9 — Avgerinos Thanassis (@AvgerinosMoscow) August 4, 2026

Η ανάρτηση ήρθε ως απάντηση στο Πολιτικό Συμβούλιο της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», το οποίο είχε κάνει λόγο για «απόπειρα εσωτερικής άλωσης», «σφετερισμό» και «συντονισμένη προσπάθεια υπονόμευσης» του κόμματος.

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Ελπίδα για τη Δημοκρατία: Η ανακοίνωση του Πολιτικού Συμβουλίου

Στην ανακοίνωσή του, το Πολιτικό Συμβούλιο υποστηρίζει ότι απέτυχε η «δόλια και συντονισμένη προσπάθεια υπονόμευσης και υφαρπαγής της ηγεσίας» και αποδίδει τις τελευταίες εξελίξεις σε «άδηλα συμφέροντα» που, όπως αναφέρει, επιδίωξαν να διασπάσουν το κόμμα.

«Η εκμετάλλευση της συμμετοχής σε ένα αγνό κίνημα, με σκοπό τον σφετερισμό του, τη διάσπασή του και την απόπειρα χρήσης του ως σκαλοπάτι για τη δημιουργία ενός βολικού για το σύστημα πολιτικού μορφώματος, καταργεί κάθε έννοια πολιτικής ηθικής», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, το Πολιτικό Συμβούλιο τονίζει ότι η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» παραμένει «ανεξάρτητη, ακηδεμόνευτη και όρθια», καλώντας τα μέλη και τους υποστηρικτές της να μην επιτρέψουν, όπως σημειώνει, «σε αλλότρια συμφέροντα να μας διχάσουν».

Νέο κύμα αποχωρήσεων από το κόμμα Καρυστιανού

Την ίδια ώρα, η κρίση διευρύνθηκε με τρεις ακόμη αποχωρήσεις στελεχών από διαφορετικούς τομείς του κόμματος.

Η Κατερίνα Μουτσάτσου αποχώρησε από την Ομάδα Πολιτισμού, η Μαρία Ιωαννίδου από το Πολιτικό Συμβούλιο και ο Τάκης Κοτσόργιος από τον Αγροτικό Τομέα.

Η Μαρία Ιωαννίδου επέλεξε χαμηλούς τόνους, σημειώνοντας ότι «σήμερα ολοκληρώνεται για μένα αυτός ο κύκλος», ενώ ευχήθηκε το κίνημα να πετύχει τους στόχους για τους οποίους δημιουργήθηκε.

Ανάλογο ήταν και το ύφος της Κατερίνας Μουτσάτσου, η οποία έκανε λόγο για έναν «δύσκολο αγώνα μιας τραυματισμένης και αποκαμωμένης κοινωνίας», διευκρινίζοντας ότι «δεν παύω να αγωνίζομαι για αυτό το “όνειρο” που μας συνδέει όλους», αναφερόμενη στη δημοκρατία, την ελευθερία και την κοινωνική χειραφέτηση.

Η μετωπική επίθεση Κοτσόργιου

Σε εντελώς διαφορετικό τόνο κινήθηκε ο Τάκης Κοτσόργιος, γνωστός συνδικαλιστής και πρόεδρος του Πανελληνίου Δικτύου Παράκτιων Αλιευτικών Συλλόγων, ο οποίος με πολυσέλιδη δημόσια επιστολή εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της ηγεσίας.

«Δεν αποχωρώ από το κόμμα, αλλά από μία αυταπάτη», αναφέρει, κατηγορώντας την ηγεσία ότι εγκατέλειψε τις αρχές της «δημοκρατίας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας».

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι αποκλείστηκε από κάθε ουσιαστική εσωκομματική διαδικασία μετά την κατάθεση των προτάσεών του για τον Αγροτικό Τομέα, κάνοντας λόγο για έλλειψη διαλόγου, ανυπαρξία συλλογικών διαδικασιών και λειτουργία του κόμματος με «διορισμένα και όχι εκλεγμένα» στελέχη.

Σε άλλο σημείο της επιστολής του κάνει λόγο για «γνώριμες λογικές συγκέντρωσης της πολιτικής εξουσίας σε ένα προσωποπαγές συστημικό κόμμα», ενώ υποστηρίζει ότι η ηγεσία απέφυγε συνειδητά την υιοθέτηση καταστατικών δημοκρατικών διαδικασιών.

«Η Δημοκρατία δεν αποδεικνύεται στις ομιλίες. Αποδεικνύεται όταν ανέχεσαι τη διαφωνία, όταν λογοδοτείς και όταν δεν φοβάσαι την εσωτερική κριτική», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η επιστολή ολοκληρώνεται με κάλεσμα για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού εγχειρήματος έξω από το σημερινό κομματικό πλαίσιο, καταλήγοντας στη φράση: «Η μεγαλύτερη προδοσία απέναντι στην ελπίδα των πολιτών δεν είναι η αποχώρηση από το κόμμα, αλλά η σιωπή».