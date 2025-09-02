Κυριάκος Μητσοτάκης: Δυνατό Λιμενικό Σώμα σημαίνει δυνατή θαλάσσια άμυνα για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει το παρών και θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την παραλαβή και ένταξη πέντε Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή.

Το Λιμενικό Σώμα ενισχύεται με πέντε σκάφη τύπου Watercat 2000 Patrol, φινλανδικής κατασκευής που θα αναβαθμίσουν και θα επεκτείνουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες της ελληνικής Ακτοφυλακής.

Τα συγκεκριμένα σκάφη έχουν μήκος 19,5 μέτρα, μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητες άνω των 50 κόμβων και είναι εξοπλισμένα με υπερσύγχρονα συστήματα παρακολούθησης που θα αξιοποιηθούν για αποστολές όπως έρευνα και διάσωση, διαχείριση μεταναστευτικών ροών και επιτήρηση θαλασσίων ζωνών.

Έχουν επίσης επιχειρησιακή εμβέλεια (ακτίνα δράσης) 360 ναυτικά μίλια, αντιβαλλιστική προστασία, έχουν 6 άτομα πλήρωμα και ειδικά διαμορφωμένο χώρο για 40 επιβάτες. Τρία έχουν ήδη παραδοθεί σε Κω, Σάμο και Χίο ενώ τα υπόλοιπα δύο ταχύπλοα θα αναπτυχθούν τις επόμενες ημέρες σε Χίο και Σάμο.

Σημειώνεται πως η Ελλάδα έχει δικαίωμα προαίρεσης (option) για την αγορά ακόμα πέντε ταχύπλοων σκαφών αυτού του τύπου, με το συνολικό εξοπλιστικό πρόγραμμα να ανέρχεται.

Κατά την διάρκεια της ομιλίας του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως «δυνατό Λιμενικό Σώμα σημαίνει δυνατή θαλάσσια άμυνα για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα» ενώ για τις μεταναστευτικές ροές δήλωσε ότι η απόφαση της κυβέρνησης να «παγώσει» τις ασύλου είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει καμπή στις αφίξεις παράτυπων μεταναστών στην Κρήτη από την Λιβύη.

Επίσης εξέφρασε την ελπίδα στα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα τόσο του Λιμενικού όσο και του Πολεμικού Ναυτικού να συμμετέχουν και τα ελληνικά ναυπηγεία στους σχετικούς διαγωνισμούς.