Γιάννης Οικονόμου: «Δεν ακυρώνουμε το “επιτελικό κράτος”, καταθέτουμε προβληματισμό»

Στόχος της επιστολής είναι «να συμβάλουμε στο δημόσιο διάλογο και να βρούμε τρόπους για να αναβαθμίσουμε τον ρόλο του βουλευτή στο πολιτικό μας σύστημα, χωρίς να απαξιώνουμε συλλήβδην τα θετικά βήματα που έχουν γίνει»
Για την πρωτοβουλία του να υπογράψει την ανοιχτή επιστολή μαζί με άλλους τέσσερις γαλάζιους βουλευτές μίλησε ο βουλευτής της ΝΔ, Γιάννης Οικονόμου, σημειώνοντας πως η επιστολή του δεν ακυρώνει το «επιτελικό κράτος» που έχει αποδεχθεί όπως λέει σωτήριο. 

Ο Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ σημείωσε πως στόχος της επιστολής είναι να αναβαθμιστεί ο ρόλος του βουλευτή κρατώντας τα θετικά. Έσπευσε να τονίσει πως το «επιτελικό κράτος» έχει συνδράμει θετικά σε ορισμένα πράγματα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο βουλευτής Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε: «Καταθέτουμε προβληματισμό ώστε να εξισορροπήσουμε τη λειτουργία του επιτελικού κράτους με έναν πιο ενεργό ρόλο συμμετοχής των βουλευτών, της Βουλής, των υπουργείων».

Τόνισε ότι αυτές «προκύπτουν από τη βιωματική μας σχέση γιατί πέρα από την πολιτική μας ιδιότητα είχαμε και τη δική μας ξεχωριστή επαγγελματική πορεία».

Έσπευσε να σημειώσει πως στόχος της επιστολής είναι «να συμβάλουμε στο δημόσιο διάλογο και να βρούμε τρόπους για να αναβαθμίσουμε τον ρόλο του βουλευτή στο πολιτικό μας σύστημα, χωρίς να απαξιώνουμε συλλήβδην τα θετικά βήματα που έχουν γίνει».

«Μια περίοδος διακυβέρνησης έχει συνέχεια. Υπάρχουν πράγματα στην πορεία των επτά χρόνων που χρήζουν διόρθωσης και σε αυτή την κατεύθυνση κινείται η παρέμβασή μας».

Έσπευσε να επισημάνει πως το επιτελικό κράτος είχε συνδρομή στην αντιμετώπιση κρίσεων με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπη η χώρα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά επισήμανε ότι δεν φάνηκε επαρκές σε συνθήκες κανονικότητας.

«Το βασικό είναι η βάση: τι βουλευτές θέλουμε, τι εργαλεία τους δίνουμε, τι ρόλο θέλουμε να παίξουν;», διερωτήθηκε.

Επεσήμανε πως «είναι ώρα να γίνουν θεσμικές αλλαγές. Αλλά από τα κάτω προς τα πάνω ή από τα πάνω προς τα κάτω; Εμείς δεν ανατρέχουμε στο παρελθόν, ούτε αναπαράγουμε μοντέλα, ούτε κάνουμε αντιπολίτευση» και πρόσθεσε: «Ευελπιστούμε να βοηθήσει διπλά και την κυβέρνηση και την παράταξη».

Τέλος σημείωσε πως: «Δεν μπορεί κάθε φορά που κατατίθεται μια άποψη να ψάχνει κανείς να βρει τρίτες και τέταρτες σκέψεις. Δεν είναι αυτή η πρόθεσή μας».

